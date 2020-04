Après 50 ans, Serge Normand range finalement ses ciseaux

Asbestos (RL) — Barbier-coiffeur bien connu dans la région des sources, Serge Normand a décidé de prendre officiellement sa retraite à sa cinquantième année de pratique. Initié au métier par un membre de sa famille et diplômé d’un institut privé de Montréal à l’âge de 18 ans, M.Normand aura travaillé quelques mois dans la métropole avant de revenir exercer son métier dans la région. Embauché tout d’abord au «Salon Pat Leclerc» de Richmond, l’Asbestrien d’origine composa dès lors avec la réalité des années70 qui frappait les salons de barbiers, soit celle voulant que les jeunes hommes délaissassent les établissements, préférant plutôt arborer les cheveux longs.

Étant l’un des rares à ce moment à être en mesure de procéder à une coupe adaptée à la demande, Serge Normand s’établit donc une renommée relativement rapide dans le milieu. Or, tout en continuant de perfectionner son art par des cours complémentaires, ce dernier se forgea une clientèle de manière inhabituelle et anecdotique, alors qu’il gageait des coupes de cheveux lors de parties de billards amicales. Ce dernier nous confia d’ailleurs à la blague que son entregent et surtout son manque de talent dans ce sport lui auront permis de se bâtir une carrière en coiffure. Après un passage d’environ deux ans au salon GuYvon, aux côtés de Guy Ledoux et Yvon Côté à Danville, Serge Normand se lança dans l’aventure qui alla meubler une bonne partie de sa carrière, soit l’ouverture du salon «Koiff elle et lui» au centre commercial d’Asbestos.

En premier lieu gérant de l’endroit et par la suite actionnaire du commerce en compagnie de l’épouse d’Yvon Coté et de Serge Moffat, l’ambitieux jeune homme pris finalement seul les rennes de l’entreprise moins d’une année plus tard. Ce service de coiffure unisexe aura connu un beau succès d’affaire à cet endroit de 1973 jusqu’à son déménagement sur la 9e avenue à la toute fin de l’année1995. Une fois installé dans ses nouveaux locaux et ayant changé la raison sociale de son entreprise pour «Coiffure Serge Normand», ce dernier voulut retourner à ses premières armes, soit la coiffure pour homme uniquement. «J’ai eu de très belles années au centre commercial avec une clientèle vraiment fidèle, ceci dit il était temps pour moi de restreindre volontairement mon commerce, afin de me permettre une gestion plus légère en ne devenant que seul employé et en me permettant du même coup d’avoir un horaire de travail beaucoup mieux équilibré entre ma vie professionnelle et familiale.» De confier le sympathique barbier.

En opération de 1996 à 2013 à cette adresse, Serge Normand offrait depuis, ses services uniquement sur rendez-vous et ce à partir de son domicile du chemin Provencher dans les limites d’Asbestos et Danville. «J’aimerais remercier très chaleureusement mes fidèles clients, eux qui pour la plupart son devenu des amis, merci du fond du cœur et sachez qu’il me fera toujours grand plaisir de vous recroiser. Même si j’avais retenu la date du 5 mai prochain pour prendre ma retraite, car celle-ci marquera mes 50 ans jour pour jour dans la profession, je n’exclus pas l’idée de reporter quelque peu en raison de la crise du virus Corona que nous vivons présentement. Je n’ai pas le sentiment que ma carrière se terminerait comme je l’aurais voulu, donc je vais analyser le tout et on verra.» Conclus l’homme qui projette maintenant de s’occuper de ses chevaux, ainsi que de passer plus de temps sur sa terre à bois et sa cabane à sucre, sans oublier bien entendu quelques petits voyages en compagnie de son épouse.