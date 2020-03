COVID-19 : des détails sur les mesures d’aide aux entreprises

Victoriaville – Le député de Richmond-Arthabaska et lieutenant politique pour le Québec pour le Parti conservateur du Canada, Alain Rayes, souhaite partager certains détails sur le programme fédéral de subventions salariales afin de soutenir financièrement les entreprises et les organismes touchés par le coronavirus (COVID-19).

D’une durée maximale de trois mois, ces subventions s’adressent aux entreprises et aux organisations à but non lucratif.

Elles offrent un soutien financier de 75% du salaire des employés, et ce, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine par employé. Il s’agit d’une mesure rétroactive au 15 mars 2020. Pour avoir droit aux subventions salariales, les entreprises devront démontrer qu’elles ont perdu au minium 30% de leurs revenus en raison de la COVID-19.

Pour se prévaloir de ce programme, le gouvernement a fait savoir qu’il suffit de calculer la subvention et utiliser ce montant pour réduire le versement courant d’impôt fédéral, provincial ou territorial à l’Agence du revenu du Canada.

