Ville de Windsor : Rappel des activités suspendues et fermeture des parcs et terrains sportifs

Windsor - Suite aux recommandations gouvernementales entourant le coronavirus (COVID-19), la Ville de Windsor rappelle à la population que tous les bâtiments municipaux, incluant l’Hôtel de Ville, demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre, afin de limiter les risques de contamination des employés et des citoyens qui se présentent à nos bureaux.

Toutes les activités sont suspendues au Centre J.A. Lemay, à la bibliothèque Patrick- Dignan ainsi qu’au Centre communautaire René-Lévesque. Les activités prévues à la programmation du printemps sont également suspendues. Aucun service n’est offert dans ces établissements.

De plus, tous les événements prévus au cours des prochaines semaines sont annulés, ce qui inclus La chasse aux cocos, le championnat régional de hockey, le Show canin ainsi que le spectacle de fin d’année du club de patinage artistique Les Patins d’Argent. Le souper bénéfice du Centre de répit Théo Vallières (Steak & Frites) est pour sa part reporté à une date ultérieure.

Aucune décision n’a encore été prise concernant les activités prévues en mai et juin pour le moment.

Fermeture des aires de jeux

La Ville de Windsor informe la population que les parcs, les terrains sportifs ainsi que les modules de jeu sont interdits d’accès jusqu’à nouvel ordre.

Dans le but de limiter les occasions de regroupement et la propagation du coronavirus (COVID-19) cette mesure est nécessaire. Nous comptons sur la collaboration de tous et rappelons de demeurer à la maison.

Les employés du service des loisirs ont dû cette semaine intervenir à plusieurs reprises auprès de groupes jouant sur les patinoires et terrains de soccer. Bien que tous ont quitté sans histoire, il demeure que la situation est problématique et que chacun doit prendre ses responsabilités et agir pour le bien collectif.

Nous suivrons attentivement la situation et tiendrons la population informée de tout changement via notre page Facebook et notre site internet (www.villedewindsor.qc.ca).

Pour toutes questions concernant la COVID-19 au Québec, vous pouvez consulter le site du Gouvernement du Québec au www.quebec.ca/coronavirus.