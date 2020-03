Greenpeace veut aider la ville d'Asbestos à changer son nom toxique.

Montréal - ​Dans le cadre de l'appel aux citoyen(nes) fait par la ville d'Asbestos afin de trouver un nouveau nom à la ville, Greenpeace Canada a soumis six noms, inspirés de six espèces menacées d'Estrie.

La ville d'Asbestos en Estrie porte depuis plus de 100 ans un nom symbole de toxicité, associé au dangereux minerai anciennement extrait dans la municipalité. La ville a donc décidé de changer de nom et de faire appel aux citoyen ·nes du 17 février au 20 mars afin d’amasser des suggestions intéressantes. Pour aider la ville à faire la paix avec son passé, Greenpeace Canada a répondu à l'appel avec six soumissions de noms célébrant la riche biodiversité de la région avec l'objectif d'inscrire de façon permanente une de ces espèces sur la carte du Québec.

« Nous vivons présentement une période de crise. Les gens sont inquiets pour leur proches, leur famille, leur ami·es et beaucoup se sentent isolés à la maison. Nous avons collectivement besoin d’espoir et ce projet peut représenter un renouveau dans un certain sens », a expliqué Marie-Josée Béliveau, chargée de campagne Nature et Alimentation chez Greenpeace Canada. « La ville d'Asbestos a une occasion en or ici de devenir un symbole de préservation de la biodiversité à travers le monde. De plus, ce type d’initiative en ligne nous permet de continuer d’agir en toute sécurité de la maison. Même dans un contexte d’isolation, nous pouvons continuer à promouvoir la solidarité et la mobilisation sociale »

Le processus de sélection

Le conseil de ville fera une présélection parmi les 500 soumissions déposées qu’elle rendra publique le 30 mars 2020. Les six noms soumis par Greenpeace Canada respectent toutes les consignes de la ville, dont celle de n'avoir aucun lien avec l'industrie de l'amiante.

« Notre objectif est de convaincre le conseil de ville de considérer nos suggestions pour la présélection. Ensuite évidemment, ce sera aux résidents d'Asbestos de choisir » a conclu Marie-Josée Béliveau.

Les six noms soumis à la ville d'Asbestos

Bicknell

Inspiré par la grive de Bicknell (​catharus bicknelli)​ ​, un petit oiseau vivant en Estrie et désigné « vulnérable » au Québec depuis 2009.

Lamproie

Inspiré par la lamproie du Nord (​ichthyomyzon fossor)​ , un petit poisson d'eau douce présent en Estrie et désigné « menacé » au Québec depuis 2009.

Listère

Inspiré par la listère du Sud (​neottia bifolia)​ , une plante de la famille des orchidées déjà observée en Estrie et désignée « menacée » au Québec depuis 2010.

Blongios

Inspiré par le petit blongios (​ixobrychus exilis​), un oiseau échassier présent en Estrie et désigné « vulnérable » au Québec depuis 2009.

Chevalier

Inspiré par le chevalier de rivière (​moxostoma carinatum)​ , un grand poisson déjà observé en Estrie et désigné « vulnérable » au Québec depuis 2009.

Apalone

Inspiré par la tortue-molle à épine (​apalone spinifera​), une tortue à carapace molle qui a déjà été observée en Estrie et désignée « menacée » au Québec depuis 2000.