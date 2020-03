Jeunes leaders en action

MRC du Val-Saint-François – Du 5 au 7 décembre dernier, au StudioB-12 de Valcourt, six jeunes provenant de la MRC du Val-Saint-François ont participé à la 9e édition du Camp Jeunes Leaders.

Ce camp de trois jours a pour but de développer le leadership chez les jeunes de 13 à 17 ans par des ateliers et des activités portant sur l’organisation d’un projet, la communication, la planification, l’élaboration d’un budget et le travail d’équipe, le tout dans un esprit ludique et participatif.

Les participants avaient comme objectif de développer des idées de projets qui répondaient autant à leurs intérêts qu’à des besoins de leurs milieux. À la fin du camp, ils ont présenté leur projet à un groupe de mentors venus les conseiller, à leurs parents, aux élus et aux partenaires qui étaient présents. Ceux-ci ont pu aider, conseiller et guider les jeunes dans la poursuite de leur projet.

Deux projets inspirants

L’équipe composée de Guillaume Dumont, Olivier Grégoire et de Nathan Gauthier ont un projet qui consiste en un court métrage à thématique médiéval/Grandeur Nature. Ce petit film humoristique a pour but de transmettre la passion du Grandeur Nature médiéval que possèdent les membres de cette équipe. Les Grandeur Nature sont populaires et prisés dans notre région et c’est dans cette optique que les jeunes ont le désir de transmettre leur passion. L’équipe devra mettre en place un script, un scénario et tout ce qui englobe les réalités de la réalisation cinématographique.

Le second projet est une initiative écologique. En effet, la deuxième équipe, celle d’Aurélie Ferland, Émile Lortie et Yoran Benoît, se sont donné le mandat de créer une «escouade verte» qui, lors de la tenue de festivals et d’événements dans la région, fournira un service de nettoyage écoresponsable et une aide à la sensibilisation environnementale.

Le Camp Jeunes Leaders est une initiative de la Table de concertation jeunesse de la MRC du Val-Saint-François et est organisé par la Maison des jeunes L’Initiative de Valcourt, le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs, le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson et Valcourt2030. Cet événement est rendu possible grâce à la participation financière de la MRC du Val-Saint-François, de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François et des comités jeunesse locaux de Richmond, Windsor et Valcourt et Valcourt2030.