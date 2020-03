Comment repérer les fausses nouvelles?

Un de vos contacts partage un article-choc sur les réseaux sociaux concernant le nouveau coronavirus et, en un instant, le fil de commentaires se remplit d’opinions scandalisées et de débats enflammés? Avant de réagir à votre tour sous le coup de l’émotion, prenez le temps de réfléchir et de vérifier s’il s’agit d’une information véridique. Croyez-le : à notre époque, les fausses nouvelles sont omniprésentes sur le Web!

Source crédible?

La première chose à faire lorsque vous prenez connaissance d’une publication dont le titre irrésistible ou une photo choquante vous incite à poursuivre votre lecture ou à cliquer sur un lien consiste à vérifier si une source crédible confirme l’information. Aucun média réputé n’en fait mention? C’est louche!

Format sensationnaliste?

Vérifiez également la forme du texte. Contient-il beaucoup de majuscules? De points d’exclamation? De passages soulignés ou surlignés, en gras ou en italique? De fautes d’orthographe? D’adjectifs qualificatifs et d’adverbes tout sauf neutres? De chiffres et de pourcentages étonnants? De citations de médecins, de professeurs ou de scientifiques dont vous n’avez jamais entendu parler? Vous demande-t-on de partager l’article avec tous vos contacts sans perdre une seconde?

Si le texte que vous lisez contient quelques-uns de ces éléments, il s’agit probablement d’une fausse nouvelle. Rappelez-vous que les journalistes qui travaillent pour des médias crédibles sont soumis à des codes d’éthique rigoureux. Ils ont notamment le devoir de vérifier leurs sources deux fois plutôt qu’une et, surtout, de demeurer objectifs.

Bref, en ces temps de crise, évitez de paniquer — et de semer la panique — en vous fiant à des sources inconnues relatant des nouvelles sensationnalistes qui n’apparaissent aucunement dans les grands médias.