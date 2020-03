Fermeture temporaire du journal. Prochaine édition le 8 avril

Tout se bouscule. Lundi on devait fermer nos portes pour 3 semaines Le journal pouvait être imprimé mais non distribué. Mardi matin on nous a appris que nous serions distribué.

Mardi après midi que l'on pourrait être imprimé et distribué à toutes les semaines.

Comme nous avions entrepris des démarches pour être uniquement sur le web, nous avons décidé le suspendre la publication papier pour le 1er avril et revenir normalement le 8 du même mois.

En cette période, il est important de penser à nos commerçants locaux. Ceux-ci vivent difficilement la situation. Il faut les encourager et surtout continuer quand la situation reviendra à la normale.

On parle beaucoup d’environnement, mais qu’elle est la façon la plus simple de réduire les gaz à effet de serre que de magasiner localement.

Durant la période de 3 semaines, les nouvelles seront disponibles sur notre site web www.actualites-letincelle.com et sur nos deux pages Facebook.

Nous nous excusons de la situation.