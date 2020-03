COVID-19 : des détails sur les mesures exceptionnelles du régime d’assurance-emploi

Richmond-Arthabaska – Voici les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement du Canada, en lien avec le régime d’assurance-emploi en raison du coronavirus (COVID-19).

Les personnes mises en quarantaine peuvent demander des prestations d’assurance-emploi maladie. La durée de celle-ci est de 15 semaines maximum. On peut recevoir 55 % de sa rémunération jusqu’à un maximum de 573 $ par semaine.

Pour se prévaloir de ces prestations, les personnes qui présentent une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi en raison d’une mise en quarantaine n’auront pas à fournir un certificat médical. Pour aider les Canadiens touchés par la COVID-19 et mis en quarantaine, Service Canada prend les mesures de soutien suivantes :

• Suppression du délai de carence d’une semaine pour les prestations de maladie de l’assurance-emploi pour les nouveaux prestataires qui sont placés en quarantaine afin que cette première semaine leur soit payée;

• Mise en place d’un nouveau numéro de téléphone sans frais réservé aux demandes de renseignements sur la suppression du délai de carence pour les prestations de maladie de l’assurance-emploi;

• Traitement prioritaire des demandes de prestations de maladie de l’assurance-emploi provenant de clients en quarantaine.

Les personnes qui ne peuvent pas faire leur demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi, en raison d’une mise en quarantaine, peuvent la présenter ultérieurement et verront leur demande d’assurance-emploi antidatée afin de couvrir la période visée.

Pour l’instant, aucune mesure n’a été annoncée par le gouvernement fédéral concernant les entreprises fermées par manque de travail, ou fermées de manière préventive à la demande du gouvernement provincial. Les employés doivent donc se tourner vers le programme d’assurance-emploi régulier.