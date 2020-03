Appel de contribution de Benoit Converset pour le Val-Saint-François

Estrie/Val-Saint-François – Durant la rencontre de la Table de concertation artistique et culturelle du Val-Saint-François du 3 mars 2020, il a été proposé qu’un projet présenté par Benoit Converset soit communiqué afin de recueillir des contributions de celles et de ceux qui habitent et œuvrent sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François.

M.Converset est contrebassiste suisse d’origine, établi au Québec depuis environ six ans. Il a étudié la contrebasse en Suisse avec Paul Lavanchy, et à l’université de Sherbrooke en interprétation jazz. Musicien polyvalent, il a participé à de nombreux projets musicaux de style très varié, traditionnel, pop, chanson, world music et classique, mais ses principales activités se situent dans le domaine du jazz.

Voici la présentation du projet intitulé:

Les trésors cachés du Val

par Benoit Converset

L’idée est d’associer des artistes de la scène de toutes disciplines (musique, conte, danse, théâtre, poésie, littérature) du Val-Saint-François à des artisans ou artisans d’art qui accueilleraient une prestation artistique dans leurs ateliers.

L’objectif du projet est de faire découvrir et de mettre en valeur les créateurs et les lieux culturels de la région, en partant du talent des artistes de la scène pour amener le public à se déplacer. Les lieux d’accueil pourraient être autant des ateliers d’art, des musées, des galeries ou des lieux de restauration, voire même de petites entreprises, mais toujours dans l’optique de la pertinence de faire découvrir ce lieu par le public local.

Chaque évènement donne aussi l’occasion à l’hôte de prendre la parole et présenter son travail, on peut imaginer un évènement qui soit une cocréation entre l’artiste de la scène et l’hôte, beaucoup d’associations peuvent être très intéressantes.

L’OBNL le Vent dans les Arts pourrait être le porteur du projet et faire profiter le projet de son matériel de scène (son-lumière-projection) et de ses assurances pour couvrir les évènements. La cible du projet serait de créer une dizaine d’évènements, par exemple tous un mercredi soir sur deux à discuter. Dans un premier temps, je souhaite sonder l’intérêt de chacun à participer comme artiste ou hôte d’une activité. Je suis prêt à mettre un peu de temps bénévolement sur ce projet, évidemment, dans certaines proportions.