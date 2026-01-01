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470 personnes « Bouge pour la Santé » à Val-des-Sources

durée 26 juin 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — C’est sous la présidence d’honneur de Pier-Olivier Gouin, directeur général d’ABS Remorques, que la 13e édition de l’activité « Bouge pour la Santé », qui s’est tenue le 6 juin dernier, a connu un fort succès de participation. 

En effet, ils étaient 401 coureurs et 69 marcheurs de tout âge à avoir bravé les aléas de la météo printanière, afin de prendre part à l’événement et sillonner les différents kilomètres du parcours associés à leur défi respectif. Rappelons que l’activité a pour objectif de recueillir des fonds qui sont ensuite remis dans la communauté en guise d’appui financier pour répondre à divers besoins relativement à la santé des usagers sur le territoire des Sources. 

C’est donc avec fierté que le comité organisateur dresse un bilan plus que positif avec une hausse d’achalandage, de participation ainsi qu’un total amassé fort enviable dépassant les 13 160 $. 

« Nous sommes vraiment contents de voir que les gens prennent beaucoup de plaisir à participer année après année à l’événement et qu’ils ont la cause communautaire à cœur en faisant fi de la température maussade. Nous avons eu la chance de pouvoir transporter nos installations et les différents kiosques à l’intérieur de l’aréna, ce qui a permis à tout le monde d’échanger et de prendre un peu de temps ensemble au cours de la journée. Nous tenons à remercier la direction de l’aréna Connie-Dion, la ville de Val-des-Sources, de même que nos précieux partenaires financiers, notamment ABS Remorques et la Caisse Desjardins des Sources. », a mentionné Pierre-Alain Thériault, membre du comité organisateur qui ne manqua pas de souligner le travail et l’implication de Karine Larivée, Martin Proulx et l’ensemble des organisateurs et bénévoles. 

À la fin de l’entrevue accordée à l’auteur de ces lignes, M. Thériault confirma d’ores et déjà la tenue d’une 14e édition l’an prochain.

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