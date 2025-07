Le tournoi de balle lente au profit des écoles anglophones de retour à Richmond

Richmond - Le tournoi de balle-bénéfice mixte (8-3) portant l’appellation de Sport Equipement Benefit Tournament sera de retour pour une sixième année sur la surface de jeu du Stade Gérard-Gerry-Lefebvre à Richmond les 25, 26 et 27 juillet.

Accompagné de ses précieux bénévoles, M. Yannick Maheux, idéateur du projet, invite la population à venir encourager les vingt équipes qui s’affronteront lors des parties disputées en trois manches, où tout le monde frappe. L’objectif est d’amasser des fonds pour promouvoir les sports et les activités physiques dans les écoles primaires et secondaires anglophones de la ville. Fidèle à la tradition établie, l’événement se veut rassembleur et de pur plaisir.

C’est pourquoi le comité organisateur revient cette année avec la populaire classe récréative où 12 formations se sont inscrites dans ce créneau en 2025, alors que, dans la classe compétitive nous retrouverons huit équipes, comme le veut généralement la moyenne depuis la mise sur pied du tournoi. Rappelons que ce sont plus de 30 000 $ qui ont été répartis et remis aux dirigeants des écoles St-Francis et Regional High-School depuis le début de l’aventure. « C’est plaisant de constater que l’événement continue de rallier la population et qu’il prend même de l’ampleur au fil des ans. », de commenter d’entrée de jeu, M. Maheux.

Questionné à savoir si l’idée de départ était devenue un incontournable annuel pour lui, ce dernier nous confia ceci : « Je joue et je participe à l’organisation de plusieurs tournois de balle chaque saison estivale, mais je dois avouer que celui-ci est vraiment spécial. Non seulement parce que nous avons la chance d’aider les jeunes de notre communauté de manière concrète et significative, mais aussi pour le fait de voir les gens s’amuser sur le terrain et les familles profiter de la fin de semaine faisant de cette activité-bénéfice un véritable happening. Bien que ce ne soit nullement mon but, mais je dois dire que, si je n’avais plus qu’un seul tournoi à chapeauter dans l’avenir, je choisirais celui-ci sans aucune hésitation. Toute l’organisation est fière de constater les bienfaits que cela apporte au département sportif des écoles et pour ma part j’espère être en mesure de poursuivre mon implication encore très longtemps, car c’est important pour moi de savoir que les jeunes ont la possibilité de bouger. », le sympathique joueur de balle n’oublia pas de remercier le service des loisirs de la ville de Richmond pour le prêt du terrain, de même que toutes les équipes présentes et l’ensemble des généreux contributeurs privés et publics, qui ont tous contribué à la réussite de l’événement.

À noter qu’un service de bar et de restauration rapide primaire sera également mis à la disposition de tous lors de cette fin de semaine.