La Fête de la pêche sera de retour aux Trois-Lacs

Val-des-Sources - Comme à son habitude des dernières années, le comité de pêche du Club de chasse et pêche Larochelle organise une journée d’initiation à la pêche le samedi 7 juin prochain. Cette journée s’adresse principalement aux jeunes de la relève âgés de 6 à 17 ans.

L’activité, qui se veut un rendez-vous avec le succès année après année, se déroulera dans le cadre de la traditionnelle Fête de la pêche.

Il est important de mentionner que cet évènement entièrement gratuit, réalisé en partenariat avec la Fondation de la faune du Québec, sera présenté selon le principe « premier arrivé, premier servi ».

Il s’agira donc d’une occasion privilégiée pour un groupe limité de 75 jeunes de la région de pouvoir bénéficier pleinement et sans frais, de l’ensemble des avantages qui leur seront offerts lors de cette journée à saveur, certes pour le moins particulière et des plus spéciales.

Parmi ceux-ci, mentionnons entre autres choses qu’un permis de pêche du gouvernement du Québec sera remis aux participants inscrits à l’événement et celui-ci s’avérera d’ailleurs valide jusqu’à la majorité de son jeune propriétaire.

Une canne à pêche adéquatement configurée sera également remise à la relève en plus d’une pléiade d’autres activités en cours de journée. (Une série de trois formations de pêche, un tournoi de pêche à gué, un diner hot-dog, du jus et des croustilles).

Cette journée haute en couleur prendra fin avec une remise de prix pour les jeunes, qui devrait avoir lieu aux environs de 14 h 30 en après-midi.

Pour les personnes intéressées à participer, ces derniers sont invités à se présenter au Club de chasse et pêche Larochelle, situé au 231 du boulevard Larochelle dans le secteur des Trois-Lacs à Val-des-Sources, le samedi 7 juin prochain à compter de 8 h le matin.

Prendre note que la carte d’assurance maladie du Québec sera requise lors de l’enregistrement.

Pour des précisions en lien avec cette journée ou pour obtenir de plus amples informations sur l’événement, il est possible de contacter M. Sylvain Courtemanche au numéro : 819-620-2937.