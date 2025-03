Val-des-Sources accueillera les championnats régionaux de niveau Atome-M11-C

Val-des-Sources - C’est avec une fierté évidente que les dirigeants de l’Association de hockey mineur de Val-des-Sources, accueille l’organisation des régionaux dans la catégorie M11 de niveau C.

La nouvelle est officiellement tombée il y a de cela quelques jours où Hockey-Québec officialisa avoir retenu la candidature de l’Association valsourcienne en vue de la présentation de l’un de ses tournois printaniers.

La compétition qui se déroulera les 4, 5 et 6 avril prochain à l’Aréna Connie-Dion de Val-des-Sources regroupera les huit meilleures équipes de l’Estrie qui se mesureront dans un tournoi de fin de saison afin de se mériter les honneurs et le titre de champions régionaux de leur catégorie. Pour la douzaine de membres de l’Association de hockey mineur local, il s’agit sans contredit d’une belle marque de confiance de la part de Hockey-Estrie.

En effet, cette dernière leur a confié le mandat d’organiser l’événement. Rappelons que la majorité de ceux-ci en sont à une première année au sein de l’organisme et que le succès obtenu lors de la tenue de la toute première édition du tournoi novice M9 de Val-des-Sources présenté un peu plus tôt cette saison aura eu pour répercussion d’attirer l’attention positivement sur la région des Sources.

Lors d’un court entretien téléphonique, l’un des administrateurs, M. Keven Bédard, souligna le fait que l’ensemble des membres de l’organisation éprouve beaucoup de plaisir à œuvrer pour le développement sportif et le bien-être des jeunes de la région.

« Ce fut une année remplie de nouveaux défis, certes, mais toujours plus intéressants les uns que les autres. C’est important de mentionner que tout le monde a mis l’épaule à la roue lors de l’organisation du tournoi M9, notamment, où, grâce au support des nombreux bénévoles et à l’implication de chacun, le tournoi fût couronné d’une réussite et de commentaires plus que positifs. Assurément que, pour les coprésidents, Camille Perreault et Samuel Fredette, ainsi que pour tous les membres de notre équipe, le fait d’avoir l’opportunité de chapeauter le championnat régional M11-C nous indique que nous avons fait les bonnes choses jusqu’à maintenant. C’est une marque de confiance importante qui nous apporte une bonne dose de fierté, de bonheur et d’enthousiasme qui nous amène à vouloir poursuivre notre implication pour le futur.», a-t-il dit.

Ajoutons que la Ville de Kingsey Falls sera quant à elle hôtesse des finales régionales de la catégorie Midget-M18 de catégorie A, dont les joutes seront disputées au Centre récréatif Norman-Boisvert de l’endroit.