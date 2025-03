Présence policière accrue dans les sentiers de motoneige

Windsor— Le cinquième match de la série quart de finale 4 de 7 de la Ligue régionale de hockey entre le DLC de La Guadeloupe et le Desjardins — Wild de Windsor a été très rude et très dur ce vendredi soir au Centre J.-A.-Lemay. Heureusement, les Windsorois ont démontré qu’ils voulaient en finir et passer en demi-finale avec un gain de 7-1 à la ...