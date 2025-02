Le Wild A de Richmond-Windsor clôture le tournoi M-11 Mousquiri en beauté !

Richmond — Pour la deuxième année consécutive, le Wild de Richmond-Windsor a remporté le titre de la classe A au tournoi M-11 Mousquiri et ainsi clôturé la 60e édition en beauté.

Le Wild a en effet fait fi de la tempête de neige qui sévissait à l’extérieur de l’aréna en l’emportant au compte de 2-0 face aux Centurions de Saint-Basile-le-Grand. Charles Lavergne et Mathis Larochelle ont été les marqueurs et le gardien de but Nathan Pouliot a excellé en récoltant le jeu blanc. En demi-finale, les champions avaient éliminé les Lions (1) de Saint-Jérôme 2-0 avec des buts de Philip-Antoine Massé et Félix Lussier et les finalistes avaient écrasé les Cantonniers de Magog au compte de 12-3.

En ronde préliminaire, le Wild avait défait le Phœnix de Sherbrooke 5-4, Waterloo-Bromont 6-2 et les Gouverneurs de Terrebonne 8-2.

Les champions ont remporté le trophée perpétuel Sylvain Lefebvre, la bannière Robert Dalton et des médailles d’or, qui ont été remis par Lisette Lapointe et Erika Reid du Walk In. Les perdants ont reçu des médailles d’argent offertes par Mélanie Beaudet et Jessica Norris de la Caisse Desjardins du Val-St-François.

Fait à noter, il s’agissait d’un 14e championnat en 60 ans d’histoire pour la ville hôtesse du tournoi.

La finale de la classe AA mettait en scène les Vikings de Beauce-Appalaches Ouest et les Harfangs (1) de Sherbrooke et les Vikings ont confirmé leur supériorité en battant leurs adversaires au pointage de 4-0.

Les Vikings, qui sont considérés comme l’équipe numéro 1 au Québec, ont défait les Panthères des Deux-Montagnes 5-1 en demi-finale et Sherbrooke avait disposé des Voltigeurs de Drummondville 2-1. Ils ont remporté le trophée Claude Pee-Wee Roy et la bannière Michèle Nadeau et les médailles d’or qui ont été remises par le vétérinaire Jean-François Millette. Les perdants ont reçu des médailles d’argent gracieuseté du club de golf Le Belle-View.

Puis, dans la finale dans la classe C, les Mariniers de Sorel-Tracy ont remporté les grands honneurs en battant les Voltigeurs de Drummondville au compte de 5-0.

En demi-finale, ils avaient éliminé le Phœnix (2) de Sherbrooke 3-2 en prolongation et Drummondville avait écrasé le Wild de Richmond-Windsor 8-1. Les gagnants ont remporté le trophée du Président, la bannière Roland Tanguay et les médailles d’or offertes par Natasha Baudet du salon de coiffure Fière Allure. Les perdants ont reçu les médailles d’argent du conseiller Francis Malenfant du Canton de Cleveland.

Classe B et C

Pour ce qui est des autres formations du Wild de Richmond-Windsor, signalons l’élimination en demi-finale pour la formation de classe C, qui a perdu 8-1 contre Drummondville. Celle-ci s’était inclinée 7-2 contre Sorel-Tracy et 4-0 contre Drummondville. Dans la classe B, le Wild a subi des revers de 3-1 contre Victoriaville et 10-4 contre Sainte-Anne-des-Plaines et fait match nul 3-3 contre Sherbrooke.

La 60e du tournoi est maintenant chose du passé et le comité organisateur s’est dit très satisfait des résultats malgré le temps froid et le fait que le tournoi ait subi deux tempêtes de neige durant les 13 jours de compétition. Un seul match a dû été annulé dans la soirée de jeudi et dimanche malgré le mauvais temps, les gens ont été nombreux à se déplacer à l’aréna P.E. Lefebvre de Richmond. Un gros merci à tous les bénévoles, supporteurs et commanditaires et à Stéphane Waite pour sa visite dimanche dernier.

Source : Guy Marchand