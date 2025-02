Un autre succès complet pour le tournoi de hockey junior Connie-Dion à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Du 7 au 16 février dernier, l’aréna de Val-des-Sources était le théâtre d’une nouvelle édition du tournoi de hockey Connie-Dion.

Affichant complet au niveau de ses inscriptions depuis aussi loin que le mois d’octobre 2024, ce populaire tournoi de niveau junior A et junior B, aura su de nouveau comblé les attentes des participants, ainsi que des visiteurs.

Séparant les deux classes en compétitions sur autant de fins de semaine, les spectateurs auront eu le grand plaisir de voir l’équipe locale des Hawks se frayer un chemin jusqu’à la grande finale de la classe A, lors du premier Week-end d’activités.

L’Atmosphère était à la fête lors de ce match ultime, alors que des centaines de spectateurs s’étaient entassés dans l’amphithéâtre afin d’assister à la rencontre. Malheureusement pour eux, les favoris de la foule ont baissé pavillon par la marque de 5 à 0 face aux Grizzlies de Sainte-Julie.

« Nous avons connu une première fin de semaine hors du commun, alors que l’aréna était constamment occupé par les partisans. Il faut dire que non seulement la présence d’une équipe locale en compétition et en plus de voir celle-ci se rendre en finale fut vraiment spécial. C’est certain que c’est une estimation sommaire, mais je dirais qu’il devait y avoir près de 500 personnes dans les gradins pour le dernier match impliquant les Hawks de Warwick-Val-des-Sources-Kingsey. », de commenter l’un des bénévoles de longue date du tournoi, M. Yves Raymond.

Dans la catégorie B, les honneurs sont revenus à la formation portant les couleurs des Tigres-2 de Victoriaville, qui ont eu raison des Voltigeurs de Drummondville en temps réglementaire par le pointage serré de 3 à 2.

C’est donc un bilan provisoire très positif que dresse l’organisation à la suite de l’édition 2025.

Une fois de plus bénévoles, commanditaires et partenaires financiers, et, bien entendu, les nombreux participants, auront permis de rendre cette présentation possible.

Bien que la satisfaction soit au rendez-vous, fort est à parier que le comité organisateur du tournoi, Connie-Dion, souhaiterait à nouveau pouvoir compter sur une équipe locale dans la classe B lors de la seconde fin de semaine de compétitions en 2026.