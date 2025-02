Belle foule pour l’ouverture officielle de la 60e édition du tournoi Mousquiri

Richmond. — Une très belle foule a assisté à l’ouverture officielle de la 60e édition du tournoi M-11 Mousquiri de Richmond.

Parmi les invités de la présidente Jocelyne Morel, on retrouvait les membres du bureau de direction du tournoi et la mascotte Mousquiri, qui était sur son 36… Les maires de Richmond et ancien président Bertrand Ménard, Herman Herbers de Cleveland, Sean Boersen, conseiller de Melbourne, le député de Richmond André Bachand, Jonathan Martel-Robidoux, vice-président du hockey mineur de Windsor, Jeff Lacombe de Maxi, Gilles Deblois, président de Hockey Estrie, Justin Lemay, vice-président de Hockey Québec..

On retrouvait aussi les anciens présidents, Marco Laprade, Jean-Yves Bourgault, Claude Beaubien ainsi que les anciens présidents d’honneur : Sean McKenna et Isaak Châteauneuf et André Rousseau, de même que Daniel Custeau, premier personnificateur de la mascotte Mousquiri qui a défilé avec le premier exemplaire de la tête de la mascotte…

Marcel Thibault a procédé à la remise du prix d’Excellence René Thibault en compagnie du maire Bertrand Ménard à Clifford Lancaster…Le Trophée Jean Dion-Gérard Martel a été remis aux bénévoles de l’année Johanne et Gilbert Bisson par Patrick Nault et Keven Fontaine et Claire Martel…Julie Lachapelle agissait à titre de maître de cérémonie, laquelle était sous la direction de Pyer-Lyne Deslauriers…

Une plaque-souvenir commémorant le 60e anniversaire u tournoi a été remise à la présidente du tournoi par Gilles DeBlois et Justin Lemay de Hockey Québec et Hockey Estrie… Gilbert Ménard et Jean-Robert Lyrette, représentant des parents, Justin Hamel et Xavier Bahl, arbitres et les joueurs Charles Lyrette du Wild de Richmond-Windsor ainsi que Victor Lefebvre du Phoenix de Sherbrooke ont récité dans les deux langues, les différents serments qui ont remplacé la traditionnelle prière du tournoi…

Les hymnes nationaux américain et canadien ont été interprétés avec brio par Dana Ladabouche, maman d’un joueur des Stars de New England… Les gens présents ont été très respectueux en applaudissant à tout rompre les deux interprétations…

Le président d’honneur Guy Marchand a reçu en cadeau une peinture sur ardoise, une œuvre de l’artiste Sandra Picken-Roberts… Le comité réservait aussi une surprise au président d’honneur Guy Marchand en faisant diffuser un message du « Tigre » Michel Bergeron, qui avait agi à titre de président d’honneur lors de la 40e édition. Celui-ci a tenu à féliciter Guy pour toutes ses années de bénévolat, même s’il se souvient qu’il n’était pas un grand partisan des Nordiques !

Domination américaine

Les gens présents à la finale de la classe BB ont assisté à une première dans l’histoire du tournoi alors que deux équipes américaines s’affrontaient et ce sont les Stars de New England qui l’ont facilement emporté au compte de 6-2 sur l’Avalanche du New Hampshire.

En ronde demi-finale, les nouveaux champions avaient éliminé les Voltigeurs (2) de Drummondville 5-2 et les finalistes avaient eu raison du Phoenix (2) de Sherbrooke.

Mentionnons que les équipes américaines ont apprécié au plus haut point leur passage au tournoi. Aucun problème, aucune huée et les parents de même que les dirigeants ont exprimé leur grande joie d’avoir participé au tournoi. Le public a d’ailleurs été très respectueux à leur endroit à l’issue de la finale en leur adressant des applaudissements et les félicitations d’usages.

Classe B

Dans la classe B, le Phoenix (3) de Sherbrooke a remporté les grands honneurs en battant les Grizzlys (2) de Sainte-Julie 5-2.

En demi-finale les champions avaient eu raison des Tigres (1) de Victoriaville 4-3 et les finalistes avaient disposé des Harfangs de Sainte-Anne-des-Plaines 2-1.

Source : Guy Marchand