Le tournoi Mousquiri se poursuit jusqu’au dimanche 16 février

Richmond — Les amateurs de hockey de la région sont invités à prendre note que le tournoi national M-11 Mousquiri se poursuit jusqu’au dimanche 16 février avec la présentation des dernières finales dans les classes C, B et AA.

Les équipes locales du Wild Desjardins de Richmond-Windsor sont encore en lice et, parmi celles-ci, l’équipe de classe C disputera un match ce mardi à 18 h contre Drummondville, puis la formation de classe A affrontera Waterloo-Bromont ce mercredi à compter de 18 h. La poursuite de leur tournoi dépendra de leur fiche en ronde préliminaire.

Rappelons que l’an dernier, trois formations du Wild avaient excellé en atteignant la ronde des finales, deux dans la classe B et une en classe A pour procurer deux championnats à la ville hôtesse du tournoi.

Petites notes historiques

Au risque de se répéter le tournoi Mousquiri est le plus ancien tournoi de catégorie M-11 (atome) dans la province et le tournoi de hockey le plus « vieux » toute catégorie en Estrie. A souligner d’ailleurs que le tournoi Mousquiri a, tout au long de ses 60 années d’histoire, toujours accueilli des joueurs âgés entre 9 et 11 ans. Bref il a toujours conservé la même catégorie et seule l’appellation a changé alors qu’à ses débuts on parlait de tournoi mosquito et moustique. Le tournoi en est à sa 38e édition en tant que tournoi national…

Ce sont les villes de Drummondville et Sherbrooke qui dominent pour le plus grand nombre de championnats avec 21 ; Richmond 13, Val-Des-Sources (Asbestos) 11 ; Acton Vale 9 ; Saint-Eustache et La Tuque ont obtenu 7 championnats.

Les villes qui comptent le plus de participations au tournoi, incluant cette année, sont Drummondville avec 60, Sherbrooke et Windsor avec 57, Asbestos 54, Acton Vale avec 49, Granby avec 46, Warwick avec 42, Victoriaville avec 41, Saint-Eustache 37, Laval avec 30, Trois-Rivières avec 19 participations et LaTuque avec 18.

Les bannières qui seront remises aux équipes championnes ont été identifiées en hommage à des bénévoles du tournoi. Ainsi, dans la classe AA, les champions recevront la bannière Michèle Nadeau (bénévole de longue date à titre de registraire et présidente) ; dans la classe BB, la bannière Daniel Ménard (bénévole de longue date, comme arbitre et président notamment) ; dans la classe A, la bannière Robert Dalton (bénévole de longue date à la registration entre autres) ;, dans la classe B, la bannière Pierre Daigle (bénévole de longue date également notamment au niveau passage et des vestiaires) et dans la classe C, la bannière Roland Tanguay (bénévole de longue date à titre d’aide-registraire)…

Pour ce qui est des trophées remis aux différents champions sont les suivants : classe AA — Trophée Claude « Pee-Wee » Roy en hommage à ce brillant joueur de hockey de Richmond qui s’est illustré au sein du Royal de Lac-Mégantic junior A dans les années 1970 et par la suite avec les Aigles Bleus de Moncton dans la ligue universitaire. Il a trouvé la mort dans un accident d’automobile alors qu’il était âgé de seulement 23 ans en 1977.

classe BB — Trophée Roger Martel en hommage à ce grand bénévole à Richmond, qui a été membre fondateur du tournoi et qui a œuvré pendant 20 ans comme registraire du tournoi. : classe A — Trophée Sylvain Lefebvre en hommage à ce hockeyeur natif de Richmond qui a évolué dans la ligue nationale au sein des Canadiens de Montréal, de l’Avalanche du Colorado, des Maple Leafs de Toronto et des Rangers de New York ; classe B — Trophée Omer Guimond en hommage à ce grand bénévole du tournoi.et classe C — Trophée du Président du tournoi

Le plus long match de l’histoire du tournoi a eu lieu en 1971. Il a duré 11 périodes (3 périodes règlementaires et 8 prolongations). Il a opposé les équipes de Sorel et de Thetford Mines et c’est cette dernière qui a finalement gagné la rencontre au pointage de 2-1. A cette époque tous les matchs étaient à finir et il n’y avait pas de fusillades !

C’est Martin St-Amour des Patriotes de Saint-Eustache qui détient le record pour le plus grand nombre de buts inscrits dans un match dans l’histoire du tournoi. Il a marqué 8 buts dans un gain de 14-2 de son équipe sur les Cougars de Saint-Léonard dans la classe BB en 1980 lors de la 17e édition du tournoi… Celui-ci a fait un retour au tournoi Mousquiri avec son fils en 2009 avec l’équipe des Oilers de San Diego, où il vit en Californie depuis sa retraite dans le monde du hockey. Martin a notamment fait partie de l’organisation des Canadiens de Montréal et des Sénateurs d’Ottawa à sa sortie des rangs juniors…

Source : Guy Marchand — tournoi Mousquiri