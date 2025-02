Après 24 ans, Daniel Garant est maintenant prêt à passer le flambeau

Val-des-Sources — Une véritable page d’histoire se tournera à Val-des-Sources au cours des prochains mois, alors que le directeur aux opérations de l’Aréna Connie-Dion, M. Daniel Garant, prendra une retraite bien méritée au terme de son présent mandat en juillet 2025.

Après plus de 24 années consécutives à titre de responsable de l’Aréna, nul doute que son départ représentera un changement de garde important pour l’organisme, mais aussi pour les utilisateurs du centre récréatif et sportif local.

« Après plusieurs mois de réflexions, j’en suis venu à la conclusion qu’il était temps pour moi de penser à ralentir mes activités professionnelles et de commencer à apprivoiser ce à quoi pourrait ressembler la retraite. », de mentionner d’entrée de jeu, M. Garant.

« J’ai fait part de ma décision au conseil d’administration de l’Aréna le 29 janvier dernier, afin qu’ils aient le temps d’embaucher un successeur à mon poste et que je puisse l’épauler quelques semaines avant de quitter. », de poursuivre celui qui, en saison estivale, occupe également la fonction de directeur général au Club de golf Canton de Warwick depuis quelque temps déjà.

Natif d’Asbestos et étant toujours demeuré impliqué dans son milieu, Daniel Garant est une figure pour le moins bien connue dans la région des Sources et des alentours.

Par ailleurs, ce dernier aura eu le privilège de voir et d’accompagner de multiples personnes ainsi que des générations de familles, qui auront tour à tour foulé la surface glacée de l’Aréna.

« C’est clair que c’est particulier de constater que des jeunes que j’ai connus à leurs premiers coups de patin reviennent maintenant avec leurs enfants, c’est plaisant et ça rappelle que le temps passe vite certainement. Il faut dire que j’ai toujours éprouvé beaucoup de plaisir dans mon travail et que j’ai eu la chance d’œuvrer avec plusieurs collaborateurs et partenaires hors pair et je me dois de les remercier. Je pense notamment à Denis Racine, qui est un atout remarquable à l’entretien et aux opérations quotidiennes de l’Aréna, à l’ensemble des membres des C.A. avec qui j’ai œuvré, tous ceux et celles qui ont travaillé au bar, les différents organisateurs d’événements et j’en passe, car je pourrais en nommer encore plusieurs. Cela dit, il est certain que je me dois de saluer et de remercier des personnes qui ont eu un impact significatif dans mon cheminement de carrière, tel que M. Hugues Grimard, une personne que j’estime beaucoup et qui, avant de faire le saut en politique active, siégeait activement au conseil de l’Aréna lors de mon arrivée en poste. Même chose pour l’actuel président du C.A. Pierre Benoît, qui fut sans l’ombre d’un doute un véritable allié pour moi au cours des dernières années, merci à tous. Je quitte donc avec un petit pincement au cœur, certes, mais surtout avec le sentiment du devoir accompli, car je suis très fier des avancés que nous avons connus, tels que la mise sur pied du gym et les investissements en infrastructures de réfrigération notamment. L’organisme est en santé et en bonne position financière malgré des budgets de fonctionnement restreints et je crois sincèrement en l’équipe d’administrateurs en place. Voilà donc des facettes que je crois rassurantes pour la prochaine personne qui occupera la chaise de direction. », de conclure Daniel Garant.

« Au nom du C.A. et en mon nom personnel, j’aimerais remercier sincèrement Daniel pour ses 24 années passées à la direction de l’Aréna Connie-Dion. C’est quelqu’un de confiance qui était toujours présent et sur qui nous pouvions compter. Au fil des années une synergie de travail et d’amitié se sera forgée entre nous, il va assurément beaucoup nous manquer. Très sincèrement, merci pour tout Daniel. », ajouta pour sa part le président du C.A. M. Pierre Benoît, qui souligna qu’un processus de recrutement devrait s’amorcer au cours des prochains jours.