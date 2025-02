Les tombeurs du Nordik Blades se mesurent maintenant aux champions de la saison régulière

Val-des-Sources — Les séries de qualification de la ligue régionale de hockey ont eu lieu au cours de la fin de semaine du 31 janvier, 1er et 2 février, et le parcours 2024-2025 du Nordik Blades y a pris fin.

Ayant terminé au 9e rang du classement général, les hommes de l’entraineur-chef Richard Gravel avaient rendez-vous avec le DLC de La Guadeloupe (8e) dans ce qui s’avérait être une des deux séries disputées en prémices des quarts de finale, l’autre opposant Louiseville à East Angus.

Ne partant pas favoris dans ce duel 2 de 3, le Nordik Blades aura tout de même vendu chèrement sa peau au cours de cette série, notamment lors du premier match disputé sur la route, alors que l’équipe s’est inclinée par la marque de 6 à 3.

À égalité après 40 minutes de jeu, Val-des-Sources a vu son adversaire ajouter quatre filets au dernier tiers pour finalement se sauver avec la victoire et prendre du même coup une sérieuse option sur les honneurs de la série.

Soulignons la performance du gardien du Blades Drew Morin, qui tout de même repoussé 42 rondelles dans la défaite. Le second affrontement avait lieu moins de 24 heures plus tard à l’aréna Connie-Dion de Val-des-Sources, et, là encore, les favoris de la foule ont baissé pavillon devant le DLC, cette fois au pointage de 5 à 2.

C’est donc dire que le Nordik Blades se bute à la porte des séries pour une troisième année consécutive en ne traversant pas la ronde de qualification, le DLC de La Guadeloupe étant les tombeurs de la formation valsourcienne au cours des deux dernières danses printanières. Le défi s’annonce maintenant de taille pour le DLC alors que l’équipe se mesure maintenant au Desjardins-Wild de Windsor, champions du calendrier régulier.

Reste à voir si ces derniers sauront en quelque sorte « venger l’honneur » de leur voisin sur le territoire desservi par le journal Actualités-l’Étincelle, dans cette ronde quart de finale, qui est une série au meilleur de quatre victoires sur un maximum de sept parties jouées entre les deux équipes.