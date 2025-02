M. Clifford Lancaster, lauréat du Prix d’Excellence René Thibault

Richmond — Le comité organisateur du tournoi national M-11 Mousquiri et la Ville de Richmond perpétueront à nouveau cette année une belle tradition amorcée en 1995 en procédant à la remise du Prix d’Excellence René Thibault lors de l’ouverture officielle du vendredi 7 février.

Cette année le lauréat du prix est une personnalité bien connue dans la région pour son implication bénévole dans la communauté.

Il s’agit de Clifford Lancaster. Conseiller à la Ville de Richmond depuis 12 ans, il a agi comme bénévole pour le club de soccer le Celtic de Richmond pendant plus de 35 ans.

M. Lancaster a fait plus qu’entraîner les joueurs, il a été président, arbitre et il a participé à toutes autres tâches connexes, dont la préparation des terrains.

En plus de son implication dans le soccer, M. Lancaster s’est impliqué dans le conseil d’administration de l’exposition agricole du comté de Richmond pendant plus de 50 ans. Il a occupé le poste de président à deux reprises et à titre de directeur, il a assumé le comité d’horticulture. Depuis quelques années il est impliqué dans l’organisme « 50 Plus ».

« C’est un bel honneur que je reçois et je trouve important de s’impliquer dans notre communauté, a-t-il dit. Tant que ma santé va le permettre, j’entends bien rester actif comme bénévole et je tiens à remercier sincèrement le tournoi Mousquiri et la Ville pour cet hommage ».

Rappelons que le prix d’Excellence René Thibault a été créé en mémoire de l’un des grands bâtisseurs du tournoi et un grand bénévole au sein de la communauté, Me René Thibault, qui est décédé au printemps 1994. Ce prix est décerné annuellement lors de l’ouverture officielle du tournoi.

Il veut souligner les réalisations, les succès, l’implication bénévole, bref l’excellence des hommes et des femmes de notre région qui se distinguent dans différents secteurs d’activités (sport, affaires, culture, arts, mode, politique, bénévolat et autres).

Le premier récipiendaire a été M. Ian Hume. Par la suite les autres lauréats ont été le curé Roland Bacon, Mme Michelle Nadeau, M. Réal Veilleux, M. Dustin Jones, M. Daniel Ménard, M. Jean-Paul Deslauriers, Mme Hélène Viger, M. Marc-André Martel, M. Bertrand Ménard, M. Sylvain Lefebvre, M. Jean-Guy Berthiaume, M. Sylvain Daigle, M. Robert Dalton, Mme Jeannette Charland, Mlle Roxane B. Deslauriers, M. Georges-Henri Poulin, M. Yvon Poirier, M. Jean-François Plante, M. Guy Boutin, M. Louis Cloutier, Mme Patricia Henderson, Mme Suzanne Nault, MM. Réal et Marcel Couture, Mme Manon Morin, M. Rudy Pelletier et Mlle Valérie St-Jean.

Source : Guy Marchand — tournoi Mousquiri

