Président d’honneur : Guy Marchand avec plus de 50 ans de bénévolat au compteur !

Richmond — Le comité organisateur de la 60e édition du tournoi national M-11 Mousquiri de Richmond a profité de cet anniversaire historique pour rendre hommage à un de ses dévoués bénévoles en lui décernant le titre de président d’honneur.

« Cette 60e édition où l’on démontre tout l’apport essentiel des bénévoles et l’importance de se remémorer est l’événement bien choisi pour honorer cet homme, en l’occurrence Guy Marchand », a indiqué la présidente du tournoi, Jocelyne Morel. Il est une figure incontournable du tournoi Mousquiri.

Depuis plus de 50 ans, ce bénévole a consacré une grande partie de sa vie à faire de cet événement sportif un rendez-vous phare pour des générations de passionnés de sport », a-t-elle ajouté.

L’histoire de Guy avec le tournoi commence en 1968, lors de la 5e édition du tournoi Mosquito. « À l’époque, Guy était un jeune passionné de sport, sans idée précise de l’impact que cette compétition aurait sur sa vie. C’est durant cette année-là qu’il a participé pour la première fois en tant que joueur, un moment marquant pour lui, qui allait façonner son avenir. Ce tournoi n’était pas seulement une compétition, c’était une occasion de rencontrer des gens, de tisser des liens et de s’investir dans une cause collective ».

C’est en 1970 que Guy décide de s’engager encore plus activement, mais cette fois-ci en tant que bénévole. Il débute dans un rôle humble, mais crucial : celui de scrapper, autrement dit, chasse-neige. Son rôle était de s’assurer de sortir la neige accumulée sur la glace afin de permettre que les conditions de jeu soient optimales. Ce poste, loin d’être glamour, était essentiel pour la bonne organisation du tournoi.

Pour Guy, il s’agissait d’une première étape dans un parcours de bénévolat qu’il allait consacrer à cette compétition pendant plusieurs décennies.

Au fil des années, Guy n’a cessé de progresser au sein de l’organisation. Après son rôle de scrapper, il devient assistant aux statistiques, à la registration, puis assistant-publiciste. Ces responsabilités lui permettent de se familiariser avec les différents aspects logistiques et promotionnels du tournoi.

Lors du 21e tournoi en 1984, Guy a commencé comme directeur au sein du conseil d’administration du tournoi. Il siège depuis maintenant 40 ans au poste de direction à titre de publiciste, relation publique. « Il est une véritable encyclopédie des archives du tournoi », a ajouté Mme Morel.

Réalisations

Nouvellement retraité après avoir œuvré comme journaliste au journal L’Étincelle et la Tribune et à Postes Canada, celui-ci compte plusieurs réalisations au fil des ans : un cahier historique (recherche et textes) lors du 20e anniversaire du tournoi en 1983, participé au comité des activités paratournoi du 25e anniversaire du tournoi en 1988 ainsi qu’un cahier-souvenir.

Il a également contribué à la mise sur pied des Soirées Mousquiri (soirée-hommage à des entreprises et des personnalités de la région pendant une dizaine d’années), soirées des bénévoles, aux retrouvailles anniversaires des équipes championnes, à l’organisation de conférences de presse à Sherbrooke, à la parade de jour du 40e anniversaire, à la création des hommages annuels aux bénévoles, du prix d’Excellence René Thibault et à la recherche des présidents d’honneur, à l’identification des bannières des champions, recherche et compilation des équipes championnes et des anciens joueurs du tournoi devenus professionnels et bien d’autres réalisations ayant pour but de valoriser le rôle des bénévoles et faire du tournoi Mousquiri, un tournoi unique et différent des autres.

« Je suis très honoré d’avoir été choisi pour remplir ce rôle et je l’accepte avec beaucoup d’humilité, a déclaré Guy. Comme bénévole, on ne recherche pas les honneurs et je l’accepte au nom de tous ceux et celles qui se dévoués par le passé et qui continuent d’œuvrer chaque année à la bonne marche du tournoi », de conclure celui-ci sans oublié de mentionner d’avoir eu la chance de côtoyer et d’apprendre auprès des bâtisseurs et pionniers du tournoi, tels que Roger Martel, Gérard Martel, René Thibault, Gilles Fontaine, Réal Veilleux, Michèle Nadeau et bien d’autres.