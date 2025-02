Le Desjardins — Wild amorce ses séries en recevant La Guadeloupe

Windsor — Le Desjardins — Wild de Windsor débutera ses séries éliminatoires ce vendredi, à 20 h 30, alors que le DLC de La Guadeloupe sera le visiteur au Centre J.-A. —Lemay.

Le DLC a éliminé les Nordik Blades de Val-des-Sources lors de la ronde de qualification le weekend dernier en remportant deux victoires de suite.

Et tout le monde chez le Desjardins — Wild respecte cet adversaire qui s’est montré coriace lors des deux affrontements en saison régulière, même si les Windsorois ont remporté la victoire.

Pour l’entraîneur-chef Denis Roy, ce sera une belle occasion de rappeler à ses joueurs de respecter ce qu’il a demandé depuis son arrivée à Windsor.

«On a réussi à serrer la défensive au cours de la saison régulière, d’expliquer l’entraîneur. C’était le but que je m’étais fixé quand on est arrivé avec le Wild et on a réussi à le démontrer.»

Quant à Xavier Perron, qui a connu un fort match lors du dernier séjour à domicile, il est très reconnaissant des encouragements des partisans en saison régulière.

«Je tiens à remercier nos partisans qui sont là match après match et ils sont nombreux, dit-il d’entrée de jeu. La vraie saison commence, tout le monde a hâte et on compte sur nos fidèles partisans pour nous appuyer.»

Le premier match de la série quart de finale 4 de 7 contre le DLC de La Guadeloupe aura lieu ce vendredi à 20 h 30.

L’horaire des quatre premiers matchs est le suivant :

– Vendredi 7 février à 20 h 30 : à Windsor

– Samedi 8 février à 19 h 30 : à La Guadeloupe

– Vendredi 14 février à 20 h 30 : à Windsor

– Samedi 15 février à 19 h 30 : à La Guadeloupe

Les matchs 5 à 7 auront lieu dans la fin de semaine du 21 février et nous allons vous confirmer le tout dès qu’un match est ajouté dans la série.

Prenez note que c’est une admission générale pour tous et toutes en séries éliminatoires avec les billets à 10$ par adulte.

Des loges sont disponibles pour les séries éliminatoires et vous pouvez contacter madame Bine Paquin via la messagerie de l’équipe.

L’équipe vous recommandons d’arriver tôt à chaque match pour éviter les files d’attente.