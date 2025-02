Trois équipes représenteront la ville hôtesse du tournoi Mousquiri, dont deux à la défense de leur titre de championne

Richmond — Trois équipes représenteront la ville hôtesse du tournoi Mousquiri lors de la 60e édition qui débutera ce lundi 3 février. Il s’agit du Wild de Richmond-Windsor qui aura des équipes dans les classes C, B et A. Mentionnons que le Wild aura à défendre le titre de champion remporté l’an dernier dans les classes A et B.

Classe A

Dans la classe A, le Wild Desjardins jouera son premier match, lors de l’ouverture officielle, le vendredi 7 février à 18 h 20 contre le Phoenix (1) de Sherbrooke. Sa deuxième partie aura lieu le mercredi 12 février à 18 h contre les Braves de Waterloo-Bromont, puis le dernier match en ronde préliminaire, le samedi 15 février contre un adversaire à être déterminé.

Mentionnons que le Wild connaît une très bonne saison dans la ligue Orford-St-François avec un dossier de 5 gains et un match nul en 6 parties, et ce, en date du 15 janvier.

Classe B

Dans la classe B, le Wild jouera son premier match, le mardi 4 février à 17 h contre le Phoenix (1) de Sherbrooke. Leur deuxième partie aura lieu également à 17 h le mercredi 5 février contre les Tigres (1) de Victoriaville et la dernière partie de la ronde préliminaire est prévue pour le samedi 8 février à 13 h 20 contre les Harfangs de Sainte-Anne-des-Plaines.

Le Wild devra terminer parmi les quatre premières équipes au classement final afin de poursuivre son chemin dans le tournoi. Cette équipe a maintenu un dossier de 2 gains et 3 revers en date du 15 janvier dans la ligue Orford-St-François.

Classe C

Dans la classe C, les représentants de Richmond-Windsor joueront leur première rencontre le dimanche 9 février à 13 h 20 contre les Mariniers (2) de Sorel-Tracy. Leur deuxième match est prévu pour le mardi 11 février à 18 h contre les Voltigeurs (2) de Drummondville. Pour ce qui est du 3e match, il aura lieu en demi-finale le dimanche 16 février en matinée. Le Wild affiche un dossier de 3 gains et 5 revers en date du 15 janvier dans la ligue Orford-St-François.

Signalons en terminant que les équipes hôtesses du tournoi ont remporté 13 titres de champions depuis les débuts du tournoi Mousquiri. Ce sont les villes de Drummondville et Sherbrooke qui dominent pour le plus grand nombre de championnats avec 21. Richmond en compte 13, Val-Des-Sources (Asbestos) 11 ; Acton Vale 9 ; Saint-Eustache et La Tuque en ont obtenu 7.

Pour ce qui est des villes qui comptent le plus de participations au tournoi, incluant cette année, sont Drummondville avec 60, Sherbrooke et Windsor avec 57, Asbestos 54, Acton Vale avec 49, Granby avec 46, Warwick avec 42, Victoriaville avec 41, Saint-Eustache 37, Laval avec 30, Trois-Rivières avec 19 participations et LaTuque avec 18.

Source — Guy Marchand-tournoi Mousquiri