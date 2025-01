30 000 visiteurs attendus pour le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt

Valcourt — Avec des conditions météorologiques favorables, la direction du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt attend plus de 30 000 visiteurs les 7, 8 et 9 février prochain.

Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt est le plus gros événement de courses hivernales au monde. L’organisation repousse les limites pour répondre aux attentes grandissantes de ses fans. Depuis 1983, le Grand Prix est le seul événement à présenter autant de disciplines en un seul weekend. Courses de motoneige, motocross et VTT sur ovale de glace, snocross (motoneige sur piste avec obstacle) et Snowbike. Confrontant les meilleurs athlètes au monde au légendaire circuit Yvon-Duhamel.

Cette année, les organisateurs souhaitent mettre l’accent sur l’aspect international du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt.

« Nous avons des pilotes qui proviennent d’un peu partout. Il y en a du Canada, des États-Unis, de la Finlande et de la Norvège. Ce sera tout un spectacle. C’est vraiment un événement international », souligne Guillaume Richard, directeur général du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt.

D’ailleurs, la diffusion du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt sur les plateformes numériques, dont la page YouTube de l’événement, de même que sur la plateforme FloRacing, spécialisée dans la diffusion d’événements de sports motorisés, a permis l’an dernier de donner une grande visibilité au Grand Prix.

« En 2023, l’édition avait été vue sur YouTube par 32 000 personnes en direct. En 2024, ce sont 500 000 qui se sont joints aux festivités du Grand Prix. Nous espérons atteindre 600 000 vues cette année. La situation économique est assez difficile. Heureusement que nous avons misé sur cet aspect. Lorsque nous avons partagé ces données, des commanditaires sont venus s’associer avec nous », soutient M. Richard.

L’inflation a eu un impact direct sur l’organisation du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. « C’est incroyable. Il y a aussi le taux de change avec les Américains. Quand nous faisons venir des séries américaines, ça peut nous coûter plusieurs milliers de dollars », de dire M. Richard.

Aspect familial

Selon le directeur général, le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, ce ne sont pas uniquement des courses. « Pendant de week-end, il y a plus de 150 courses. Mais, le Grand Prix, ce sont aussi des activités pour la famille. Par exemple, il y a la zone familiale Desjardins où on retrouve entre autres des jeux gonflables, des essais de mini VTT et des parcours d’hébertisme », mentionne le directeur général du Grand Prix.

Contrairement à l’année dernière, les pistes de motoneige sont actuellement ouvertes. Les gens pourront donc se rendre en motoneige sur le site de compétition. « Nous avons de la neige ; nous avons du froid. Le site devrait être très beau pour accueillir le Grand-Prix », insiste-t-il.

Quelque 500 compétiteurs, dont 38 % sont des femmes, seront de la compétition du 7 au 9 février.

« Il y aura plus de course le vendredi afin d’alléger la programmation du dimanche. On ajoute des courses sur l’ovale Outlaw 600. Les motoneiges sont munies d’une cage et le départ se fera de façon lancée un peu comme avec le Nascar. Il y aura aussi les Twin Track, les formules 1 des années 1980. C’est un petit clin d’œil nostalgique », précise M. Richard.