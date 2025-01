La 60e édition du tournoi M-11 Mousquiri débute le lundi 3 février

Richmond — C’est à compter du lundi 3 février que se mettra en branle la 60e édition du tournoi national M-11 Mousquiri, laquelle se déroulera jusqu’au 16 février.

Le tournoi Mousquiri est le plus ancien tournoi de catégorie M-11 (atome) dans la province et le tournoi de hockey le plus « vieux » toute catégorie en Estrie. À souligner d’ailleurs que le tournoi Mousquiri a tout au long de ses 59 années d’histoire, toujours accueilli des joueurs âgés entre 9 et 11 ans. Bref il a toujours conservé la même catégorie et seule l’appellation a changé alors qu’à ses débuts on parlait de tournoi mosquito et, plus tard moustique. Le tournoi en sera à sa 38e édition en tant que tournoi national…

Compétition

Plus de 46 équipes défileront lors des deux prochaines à l’aréna de Richmond afin de remporter les grands honneurs dans les classes AA, BB, A, B et C. En ce qui a trait au volet compétition, 17 équipes deux lettres se feront la lutte, dont 8 dans la classe AA. Parmi celles-ci, il faudra surveiller les Vikings de Beauce-Appalache Ouest, classés 2e au Québec selon le classement POC. Leurs autres rivaux seront les Panthères des Deux-Montagnes, les Sélects Collège Français de Longueuil, champion de l’an dernier, les Voltigeurs de Drummondville, le HME Royal Ouest Montréal, Berthier-CLL Repentigny, les Harfangs (2) Sherbrooke, classés 19e, et le Jr. Catamounts Vermont

Classe BB

Dans la classe BB, on compte 9 formations cette année. Cette classe devrait donner lieu à une lutte serrée et, parmi les équipes en présence, on en retrouve trois de l’Estrie, dont les Voltigeurs (2) de Drummondville et le Phoenix (2) de Sherbrooke qui figurent parmi les 20 premières équipes selon le classement POC ainsi que les Vics (1) de Haute-Yamaska. Les autres participants sont les Hurricanes de Montréal, les Gouverneurs du Noroît (2) de Québec, les Griffons (2) du Richelieu, les Mustangs de Vaudreuil et deux équipes américaines : les Stars de la Nouvelle-Angleterre et l’Avalanche du New Hampshire.

Classes A-B et C

Le comité organisateur accueille également une belle diversité d’équipes dans les classes A, B et C. La classe A regroupe 13 équipes provenant des Laurentides, du Richelieu, de la Montérégie, de l’Estrie et de l’Outaouais. Dans la classe B, les organisateurs accueillent 12 formations de tous les coins du Québec et, cette année 4 formations se feront la lutte dans la classe C.

À signaler que la Ville de Richmond sera représentée par trois équipes au tournoi. Elles évolueront dans les classes simples-lettres, car Richmond ne compte plus d’équipes deux-lettres depuis quelques années. Les jeunes joueurs de Richmond évoluent encore cette année avec ceux de Windsor et ils font partie des formations du Wild Desjardins qui joueront dans les classes A, B et C.

En ce qui a trait à la formule du tournoi, elle demeure la même que par le passé, alors que toutes les équipes inscrites sont assurées de jouer un minimum de trois parties. Cette formule plaît à tous et fait en sorte également que le comité organisateur ne peut accueillir un plus grand nombre d’équipes, lui qui en a déjà accueilli 80 en 1982, mais à cette époque, la formule appliquée était celle d’un match assuré.

Mousquiri en bref…

Le comité organisateur perpétuera la tradition en procédant à la remise du trophée Jean Dion-Gérard Martel à des bénévoles qui s’illustrent par leur dévouement depuis plusieurs années. Cette année, les lauréats sont le couple Johanne Boisvert et Gilbert Bisson, deux bénévoles attitrés depuis plusieurs années à la sécurité. La remise se fera lors de l’ouverture officielle à compter de 17 h 30 le vendredi 7 février.

Outre Jocelyne Morel à la présidence, le comité organisateur de cette 60e édition se compose d’Annie Daigle registraire, Guy Marchand publiciste et marketing et secrétaire, Pyer-Lyne Deslauriers ventes trophées et médailles et protocole, Jonathan Fontaine, comité de la mascotte, Jean-Pierre Flamand, Mélanie Jeanson, responsable du comité du bar, Gabriel Lyster à la sécurité, Pascal Fontaine passage et vestiaire, Mélanie Charest et Guillaume Daigle-Roy.

Source — Guy Marchand — tournoi Mousquiri