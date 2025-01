Un succès sur toute la ligne pour le tournoi de hockey M9 de Val-des-Sources

Val-des-Sources — La toute première édition du tournoi provincial de hockey mineur M9 de Val-des-Sources s’est conclue le dimanche 19 janvier dernier avec le couronnement des champions des divisions 1 et 3.

Ainsi, les équipes victorieuses furent les Commandeurs de Pointe-Lévy dans la division 3, alors que les jeunes de la formation des Guépards de Granby s’emparaient des honneurs de la division 1.

Rappelons que les divisions 2 et 4 étaient en action au cours de la première des deux fins de semaine successives d’activités et Drummondville était pour le moins bien représenté lors de chacune de ces finales, car quatre formations portant les couleurs des Voltigeurs se sont retrouvées en match ultime.

Les Voltigeurs en chandails rouges D2 ont pris la mesure des blancs, alors qu’un scénario identique s’est produit dans la division 4. Le comité organisateur désire une fois de plus féliciter les vainqueurs ainsi que l’ensemble des jeunes ayant participé au tournoi cette année. Ces derniers désirent également remercier les équipes d’entraineurs, responsables d’équipes pour leurs présences.

« Les commentaires reçus sont vraiment plus que positifs et nous devons certainement ce succès à tous ceux et celles qui se sont investis et impliqués à fond dans l’organisation, l’accueil, l’accompagnement et le bon déroulement des activités. Un grand merci à Desjardins ainsi qu’à tous nos généreux commanditaires et partenaires financiers, dont le restaurant Les Petits Plats de Fanny, qui s’est occupé de fournir plusieurs des repas aux bénévoles. De ce fait, un merci des plus sincères à nos précieux bénévoles sans qui rien de tout ça n’aurait pu être possible, sans oublier les membres du comité en lui-même, ainsi que la direction et l’équipe de l’aréna Connie-Dion pour l’accueil et le soutien accordé tout au long de l’événement. », de commenter M. Keven Bédard, membre du comité organisateur.

Comptant sur plus d’une quarantaine d’équipes venues d’un peu partout en province cette année, cela aura assurément apporté beaucoup sur le plan sportif pour les jeunes de même qu’au niveau des retombées qui, on l’imagine, furent certainement très intéressantes pour les commerçants de la région. Il suffit notamment de penser à tout ce qui peut toucher de près ou de loin à l’offre d’hébergement et de restauration.

Bien que l’heure soit au bilan et que celui-ci ne soit évidemment pas final pour le moment, monsieur Bédard laissa savoir que tout porte à croire qu’une seconde édition verra le jour en 2026.

« Nous avons déjà des équipes qui nous ont signifié leur intérêt pour un retour l’an prochain et des échanges ont eu lieu en vue d’accueillir de nouvelles formations également, donc pour nous c’est clair que le désir de répéter l’expérience est bien présent, restera maintenant à en revoir la faisabilité tous ensemble en comité. », de conclure Keven Bédard.