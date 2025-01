Le Club quad du Val-Saint-François lance un avertissement !

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Certains conducteurs de VTT exécuteraient des manœuvres dangereuses et bruyantes dans le secteur du chemin de la Rivière Sud à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Dans ce sens, le Club quad de la MRC du Val-Saint-François a reçu une communication de la part de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« Depuis quelques semaines, il y a un flot de VTT qui passe sur chemin de la Rivière Sud à toute heure du jour et de la nuit. Le jour, les quadistes prennent l’entièreté du chemin et s’amusent à déraper, ce qui cause un danger pour les automobilistes du secteur. La nuit, on peut les entendre jusqu’à 3 h du matin les fins de semaine ; c’est franchement dérangeant pour les citoyens », mentionne-t-on dans la lettre de la municipalité.

Sur Facebook, le Club insiste « qu’il est primordial de respecter les endroits autorisés et non autorisés au risque de se voir retirer le privilège qui nous permettent de nous rendre de Saint-François à Windsor jusqu’au Tim Hortons. »

Selon Michel Beaulieu, les quadistes fautifs n’exécutent pas leurs manœuvres dangereuses sur le sentier de VTT. « La piste passe près de la route et les conducteurs sortent du sentier pour continuer sur le chemin de la Rivière. C’est un résident qui habite un peu plus loin qui a porté plainte à la municipalité », précise le président du Club.

Il souligne que ceux qui ne respectent pas les règles ne sont pas nécessairement membre du Club quad de la MRC du Val-Saint-François.

« Au départ, lorsque nous avons accordé le droit de passage, certains citoyens s’y opposaient. À ce moment, nous comptions sur le Club quad de la MRC du Val-Saint-François pour faire la patrouille et pour maintenir l’endroit sécuritaire », souligne Adam Rousseau, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« Il serait frustrant et dommage de voir plus d’un an de travail bénévole anéanti et pénalisant des centaines de membres respectueux pour quelques récalcitrants », mentionne-t-on à la direction du Club.

« La police est informée et nous avons insisté qu’il fallait être sévère avec les contrevenants, tant dans ce secteur que le pont des Papetiers à Windsor », soutient la direction du Club.

Le Club a discuté avec le plaignant la semaine dernière. Des rencontres avec la Sûreté du Québec et avec le directeur général de la Ville de Windsor, Bruno Vachon, sont prévues.

« Nous prenons très au sérieux ce dossier », termine le président du Club quad de la MRC du Val Saint-François.

La municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton n’a pas l’intention de retirer le droit de passage aux quadistes dans le cadre du projet pilote permettant l’accès sur la rue de l’Église, sur le chemin Leblond, sur le chemin de la Rivière, pour se rendre au Tim Horton. À ce sujet, aucune requête citoyenne n’a été adressée aux autorités municipales.