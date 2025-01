Toute une fin de saison pour le Desjardins - Wild

Windsor – À peu de temps avant les séries, le Desjardins – Wild de Windsor lutte farouchement pour terminer la saison régulière en première place devant Daveluyville dans la Ligue régionale de hockey.

« Nous avons connu une bonne fin de saison. Cette année, nous avons subi très peu de défaites. C’est remarquable. Cependant, nous avons une fin de saison difficile puisque nous rencontrons des formations de qualité. Donc, pour finir premiers, nous avons à fournir un effort supplémentaire. C’est une bonne chose avant les séries. Nous allons être obligés de travailler fort pour gagner ces matchs en saison régulière. Nous allons arriver en séries avec la bonne éthique de travail. Nous serons donc sur une lancée », soutient Denis Roy, entraîneur en chef chez le Desjardins – Wild de Windsor.

Bien sûr, en terminant premier en saison régulière, le Desjardins – Wild profiterait donc de l’avantage de la glace tout au long des séries éliminatoires.

« C’est un point important. C’est un classement excessivement serré. C’est impressionnant. La parité est bien là. Une seule équipe est détachée un petit peu. Dans la ligue, à l’exception d’East Angus, toutes les formations peuvent créer la surprise en séries. Ça va être à prendre très au sérieux, peu importe l’adversaire que nous allons rencontrer », souligne le coach du Desjardins – Wild.

Défensive

Au début de la présente année, l’entraîneur-chef avait affirmé vouloir « resserrer » la défensive.

« Cette année, nous avons accordé près de 25 buts de moins que l’an dernier. Nous avons à peu près le même nombre de buts marqués. À notre arrivée à la barre de l’équipe, nous voulions donner moins de chances de marquer aux autres formations. Avant, nous en donnions énormément. Je pense que les joueurs ont très bien compris sans laisser de côté l’offensive. Ils ont compris ce qu’est un repli défensif », de dire Denis Roy.

« Nous sommes capables de jouer avec une avance d’un but. Avant, nous paniquions un peu. Maintenant, nous avons confiance en nos moyens. Nous sommes disciplinés dans notre façon de jouer. En ce qui concerne les chances de marquer que nous accordons, c’est maintenant trois ou quatre par match. Avant, c’était trois, quatre ou cinq par période. Il y a eu une grande amélioration », ajoute-t-il.

Selon lui, il s’agit souvent de donner un coup de patin de plus pour être en mesure de bien réagir défensivement. « Il n’est pas nécessaire de devenir un génie de la défensive. La volonté est là. C’est tout ce que ça prend », mentionne l’entraîneur du Desjardins – Wild.

Séries

Le Desjardins – Wild a l’intention de prendre une série à la fois. « Quand je suis arrivé à Windsor en début d’année, c’était pour gagner. Et c’est encore ce qui me motive. Tout le monde y croit. Tout le monde a compris que nous avons une bonne opportunité en travaillant fort et en respectant notre façon de faire », de dire le coach du Desjardins – Wild.

« J’étais certain qu’en y accordant un certain effort, nous étions pour arriver à quelque chose de très positif. Nous avons notre sort entre nos mains. J’apprécie l’effort que tout le monde donne », de conclure l’entraîneur.