Le 60e tournoi de Richmond : un événement historique et familial

Richmond — Lors du lancement officiel du tournoi national M-11 Mousquiri, on a annoncé que 46 équipes se feront la lutte à l’aréna P. E. Lefebvre lors des 13 journées de compétition qui se dérouleront du 3 au 16 février.

Le tournoi de Richmond, le plus ancien dans sa catégorie au Québec, célèbre cette année un cap historique, en organisant sa 60e édition ! Un véritable symbole de la tradition sportive et de l’esprit communautaire, cet événement annuel attire chaque année des centaines de joueurs, d’anciens de la ville, ainsi que des spectateurs venus de toutes parts, pour célébrer non seulement le sport, mais aussi l’amitié et la convivialité.

« Lancé il y a six décennies, ce tournoi est devenu bien plus qu’une simple compétition : il est un moment attendu, une fête où plusieurs générations de joueurs se retrouvent autour d’une passion commune. Des équipes de tout le Québec, mais aussi des États-Unis, y participent, faisant de ce tournoi un événement de plus en plus reconnu à l’échelle nationale », a indiqué la présidente, Jocelyne Morel.

Cette année, 46 équipes se feront la lutte dans les cinq classes au programme, soient les classes AA, BB, A, B et C. La ville hôtesse du tournoi sera représentée par trois équipes dans les classes A, B et C sous l’appellation, « Desjardins Wild » de Richmond-Windsor, lesquelles ont excellé l’an dernier en remportant les titres dans les classes A et B. Pour ce qui est des équipes américaines, elles proviennent des états du New Hampshire (deux) et une du Vermont.

Ambiance festive

« Ce qui distingue ce tournoi, c’est son ambiance unique, a fait remarquer Mme Morel, c’est avant tout une fête », soulignant la grande implication des jeunes et des moins jeunes qui œuvrent pour que chaque édition soit un succès. En effet, ce sont des centaines de bénévoles qui contribuent à l’organisation et à l’accueil des participants, créant une atmosphère chaleureuse et amicale. Une ambiance de fête qui se ressent dès l’ouverture officielle, un moment grandiose où l’excitation est palpable. Une soirée où plusieurs anciens du tournoi se réuniront pour célébrer cette 60e édition » a-t-elle précisé tout en se rappelant avec nostalgie lorsqu’elle était jeune et qu’elle faisait du bénévolat pour le tournoi à la 35e édition, qu’elle ne pensait pas se rendre à la 60e édition, « mais nous y voilà avec mon équipe avec toujours le MOUSQUIRI de graver sur le cœur ».

Ce tournoi est également un véritable rassemblement pour la communauté de Richmond. Chaque année, de nombreux anciens résidents de la ville reviennent pour l’occasion, redonnant ainsi un côté familial et intergénérationnel à l’événement. « Pour eux, ce tournoi est l’occasion de renouer avec leurs racines et de partager des souvenirs autour d’une passion qui traverse les années.

Le tournoi a également vu passer des joueurs qui, aujourd’hui, sont des professionnels du sport. Un témoignage de la qualité de cette compétition et de son rôle dans le développement de jeunes talents ».

Président d’honneur

Cette 60e édition sera sous la présidence d’honneur d’un bénévole de longue date au tournoi, Guy Marchand, le comité en effet choisi de rendre hommage à ce bénévole qui a été de toutes les décennies de cet événement sportif qui a vu le jour en 1964, celui-ci compte plus de 50 années comme bénévole et a entrepris sa 40e année au sein du conseil d’administration en 2025.

En ce qui a trait aux finales du tournoi, elles seront disputées les deux dimanches, comme par les années antérieures. Ainsi, le premier dimanche, soit le 9 février, on présentera les finales des classes B et BB à partir de 18 h. Pour ce qui est des trois autres finales, elles seront disputées le dernier dimanche, soit le 16 février dans les classes C, A et AA.

Rappelons que les équipes championnes ont été les Sélects du Collège Français de St-Hubert dans la classe A, le Phoenix (1) de Sherbrooke dans la classe BB, le Wild de Richmond-Windsor dans les classes A et B et les Montagnards de Sainte-Agathe-des-Monts dans la classe C. Mentionnons en terminant que l’entrée sera gratuite pour tous lors des 13 journées de compétition.

Assemblée des bénévoles

En terminant, le comité lance un appel à ses bénévoles à participer à l’assemblée générale qui aura lieu ce samedi 25 janvier à partir de 14 h. Avis également à la population, alors que jeunes et moins jeunes sont invités à venir patiner gratuitement avec la mascotte Mousquiri dès 16 h pendant le patinage libre à l’aréna. Biscuits et chocolats chauds seront offerts sur place.