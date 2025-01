Dernier match de la saison régulière pour le Nordik Blades ce 24 janvier à Lac-Mégantic

Val-des-Sources — La formation de hockey senior du Nordik Blades de Val-des-Sources s’apprête à disputer son dernier duel en saison régulière ce vendredi 24 janvier à Lac-Mégantic.

Cet affrontement face au Sauro se verra assurément déterminant pour le positionnement final au classement en vue des prochaines séries éliminatoires.

Lac-Mégantic voudra certainement tout mettre en œuvre pour soutirer la victoire aux visiteurs alors que l’équipe est au cœur d’une lutte à quatre pour se mériter le meilleur échelon du milieu de peloton.

Le Nordik Blades aura principalement pour mandat quant à lui de terminer en force, afin de continuer de bâtir en confiance et d’entrer en série avec assurance. Positionné au 9e et avant-dernier rang au moment d’écrire ces lignes, Val-des-Sources était à la veille d’un duel important les opposants à son plus proche rival, soit le DLC de La Guadeloupe qui détenait, à ce moment, deux points d’avance sur le Nordik Blades, avec un match en main sur ces derniers.

Quoi qu’il en soit, les hommes de l’entraineur-chef Richard Gravel se présenteront au centre sportif de Mégantic avec la ferme intention de conclure son calendrier régulier 2024-2025 sur une note positive, lui qui risque fort bien de se mesurer une fois de plus à la 8e position au classement en ouverture de « la danse printanière ».