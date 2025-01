Le comité de Pêche Larochelle tiendra sa journée d’initiation à la pêche blanche

Val-des-Sources — Ayant connu une forte participation au cours des dernières années, la journée d’initiation à la pêche blanche organisée par le comité de pêche Larochelle, sera de retour pour une nouvelle édition le samedi 15 février prochain.

L’activité, qui se déroulera une fois de plus sur les eaux gelées des Trois Lacs, débutera à compter de 10 h et est ouverte gratuitement à l’ensemble du public. Principalement destinée aux jeunes de 4 à 17 ans désireux de s’initier au sport de la pêche sur glace, cette journée comportera une série d’activités afin de profiter pleinement du moment.

Ainsi, les jeunes participants inscrits pourront entre autres bénéficier d’un cours de pêche avec brimbales, d’un dîner hot-dog gratuit, ainsi que des tirages de prix de présences. À noter qu’il n’est pas nécessaire pour ces derniers de posséder un permis de pêche lors de cette activité.

Soulignons que des cabanes seront érigées sur place afin de permettre aux gens de se réchauffer et que l’entrée au site se fera par la rue Veilleux.

L’événement est également rendu possible grâce au soutien et à la participation d’Héritage faune et ministère des Forêts, Faunes et Parcs.

Pour de plus amples informations, il est possible de communiquer avec messieurs Stéphane Girouard (819) 350-5289 ou Donald Girard (819) 879 7388.

Tournoi provincial

De plus, le comité de pêche Larochelle tiendra son tournoi provincial de pêche sur glace les 7-8 et 9 février prochain. Les personnes désireuses de participer à l’événement doivent s’inscrire avant le 6 février en se présentant directement au Club Larochelle situé au 231 de la rue Larochelle à Val-des-Sources ou encore par téléphone auprès de l’un des membres organisateurs.

Le mesurage se fera à la cabane spécialement identifiée aux abords de la rue Veilleux et les activités se dérouleront de 8 h à 17 h pour les journées du vendredi et du samedi, alors que l’horaire sera 8 h à 15 h 30 pour le dimanche.

La remise des prix se fera à 16 h ce même jour au Club de chasse et pêche Larochelle. Pour informations : Stéphane Girouard 819-350-5289 ou François Charbonneau 819-345-9578.