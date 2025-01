Le Desjardins – Wild bat Saint-Cyrille et prend seul le premier rang

Windsor – Le Desjardins – Wild de Windsor a signé un gain de 8-5 contre le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille, vendredi soir, pour prendre seul le premier rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

Au même moment, le JB de Daveluyville subissait un revers de 6-4 contre le DLC de La Guadeloupe pour glisser au deuxième rang.

Les Windsorois menaient 5-1, après 40 minutes de jeu, mais les visiteurs sont revenus avec trois buts réussis par Stéphane Savoie (12e et 13e) et Richard Collet (9e) pour réduire l’écart à un seul but.

Sébastien St-Onge (4e), Charles Marcoux (4e) et le troisième but du match de Samuel Grégoirem(10e) ont permis au Desjardins – Wild de s’assurer de la victoire.

Stéphane Savoie a, lui aussi, réussi un tour du chapeau avec son 14e but de la saison avec un peu plus de cinq minutes à faire au match.

Jean-François Plante (8e), Mykaël Létourneau (12e) et Alexandre Carignan (4e) ont marqué les autres buts des vainqueurs, tout comme Joakim Arsenault (1er) pour les visiteurs.

Les Windsorois ont dirigé 37 lancers vers Olivier Gagnon pendant qu’Alex Leclerc recevait 47 tirs.

Le Desjardins – Wild a maintenant 30 points en 18 partis contre 28 pour Daveluyville avec le même nombre de matchs joués.

Le prochain match local du Desjardins – Wild aura lieu le dimanche 19 janvier à 14 h, alors que le Dynamik Service agricole de Coaticook sera le visiteur à l’occasion de la grande journée du hockey mineur et scolaire de la région.