La toute première édition du tournoi M9 de Val-des-Sources bat son plein

Val-des-Sources - Depuis le 9 janvier, l’aréna Connie-Dion et la ville de Val-des-Sources accueillent de jeunes hockeyeuses et hockeyeurs provenant d’un peu partout en région, dans le cadre de la première édition du Tournoi provincial M9 de Val-des-Sources, qui se déroulera jusqu’au 19 janvier prochain.

La douzaine de membres du comité organisateur s’est mobilisée pour les jeunes sportifs locaux et des régions environnantes, en tentant d’insuffler un nouveau souffle d’opportunités pour eux de compétitionner dans le plaisir. Ainsi, ils sont plus de 42 équipes de catégories M9-1 à M9-4 à laisser libre cours à leur talent et leur esprit sportif sur la surface glacée valsourcienne.

Des membres du comité organisateur nous confièrent que le retour d’un tournoi de hockey mineur de cette trempe dans la région était fortement attendu de la part des participants, de leurs familles ainsi que des amateurs.

Sous la coprésidence de Mme Camille Perreault et de M. Samuel Fredette, le comité aura certes décidé de placer la barre bien haute dès la première année, alors que 96 parties figurent à l’horaire des deux fins de semaine de compétition.

À noter que, grâce à l’implication de précieux partenaires financiers, l’entrée à l’aréna Connie-Dion est gratuite tout au long de cet événement. Pour ce qui est des catégories en présence, mentionnons que les jeunes M9-2 et M9-4 étaient en action lors du week-end initial, alors que les catégories M9-1 et M9-3 sauteront sur la patinoire du 17 au 19 janvier prochain.

Les profits amassés lors de ce tournoi seront remis à l’Association de hockey mineur de Val-des-Sources.

Le comité organisateur désire remercier toutes les personnes qui se déplaceront afin d’aller encourager l’ensemble des jeunes en compétition.