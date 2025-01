Marc Fortier sera le président honoraire du 47e Tournoi M13-M15 de Windsor

Windsor — Il a connu un succès phénoménal dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, a laissé sa marque dans la Ligue Nationale de Hockey, notamment avec les Nordiques de Québec, et a connu aussi une belle carrière en Suisse et en Allemagne, mais Marc Fortier est d’abord et avant tout un athlète issu de l’Association du Hockey mineur de Windsor et un véritable ambassadeur de notre communauté. En guise de reconnaissance, il a été choisi pour assumer la présidence honoraire du 47e Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor, qui aura lieu du 21 janvier au 2 février prochains.

Comme à chacune des éditions précédentes du tournoi, le président Luc Desrosiers est très fier de la sélection du hockeyeur originaire de Windsor.

« Honnêtement, je croyais que Marc avait déjà été nommé à ce poste dans le passé, mais nos recherches nous ont montré le contraire, alors on a choisi de lui proposer d’être notre président d’honneur… ce qu’il a accepté avec plaisir, même s’il m’a dit qu’il y avait aussi d’autres bons ambassadeurs de notre municipalité pour ce titre. Mais pour nous, il était le choix », mentionne-t-il, en précisant avoir beaucoup de respect pour l’homme et l’athlète qui demeure aujourd’hui dans la région de Québec.

Marc Fortier sera donc présent au Centre J. A. Lemay de Windsor à l’occasion de l’ouverture officielle du 47e Tournoi M13-M15 Sherwood le vendredi soir 24 janvier, à 18 h 30. Il sera présenté à la foule en compagnie des dirigeants du tournoi et de plusieurs dignitaires et partenaires de l’événement. Selon ses disponibilités, il devrait aussi être présent durant quelques heures durant la deuxième fin de semaine d’activités du tournoi… une belle occasion pour les gens de Windsor de venir le saluer.

« Marc a eu de belles reconnaissances de la part de la communauté de Windsor avec la Semaine Marc Fortier et la Classique de Golf à son nom, notamment, mais Marc est un joueur de hockey et le Tournoi de hockey de sa ville natale est heureux de pouvoir souligner à son tour ses accomplissements », précise Luc Desrosiers.

Une belle carrière

Après son séjour au Hockey mineur à Windsor, Marc Fortier a fait le saut au Midget AAA avec les Cantonniers de l’Est (aujourd’hui les Cantonniers de Magog) et ses statistiques lui ont permis de faire le saut dans la LHJMQ avec les Saguenéens de Chicoutimi, là où il a connu ses heures de gloire… Celui qui est né le 26 février 1966 dans notre petite ville des Cantons de l’Est détient encore, sauf erreur, des records des Saguenéens de Chicoutimi… Le numéro 20 qu’il portant avec cette équipe a amassé rien de moins que 201 points en une saison, celle de 1986-1987, et aussi le plus grand nombre de passes, c’est-à-dire 135 !! Ses statistiques de cette inoubliable saison : 66 buts et 135 passes en 65 parties… Qui dit mieux !

Bien sûr, il a été le vainqueur du Trophée Jean-Béliveau remis au meilleur marqueur de La LHJMQ pour cette même saison.

Marc a ensuite évolué dans la Ligue Nationale de Hockey (LNH) avec les Nordiques de Québec, où il a amassé 39 points en 57 parties au cours de la saison 1988-89, 28 points en 59 joutes en en 1989-90, 4 points en 14 parties en 1990-91 de même que 14 points durant les 39 joutes qu’il a disputées en 1991-92… Le Windsorois a aussi porté les couleurs des Sénateurs d’Ottawa et des Kings de Los Angeles.

Après ces années dans la LNH, Marc Fortier est allé poursuivre sa carrière en Europe où il s’est aligné, entre autres, avec Eisbären Berlin en Allemagne et au sein des Frankfort Lions en Suisse. En sol européen, il a cumulé rien de moins que 432 points en 433 joutes.

Fait à noter, Marc a remporté à deux reprises la Coupe Spengler comme membre de l’Équipe du Canada, et ce, en 1996 et en 1997.

Précisons, en terminant, que Marc Fortier a été intronisé au Temple de la Renommée de la Ligue de Hockey junior majeure du Québec (aujourd’hui connue comme étant la Ligue de Hockey junior Maritimes Québec) le 1er avril 2009.

« Pour toutes ces raisons, mais aussi pour saluer le petit gars de Windsor qui a toujours été fier de ses origines, je serais tellement heureux de voir une belle foule venir l’applaudir à l’occasion de notre ouverture officielle, il est et sera toujours un Windsorois » de dire, en terminant, le président du 47e Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor, événement qui accueillera cette année 44 équipes au Centre Sportif J. A. Lemay du 21 janvier au 2 février 2025.