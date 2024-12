Une première session réussie pour SME Karaté Windsor

Windsor — SME Karaté Windsor a connu une première session couronnée de succès. Plusieurs événements se sont déroulés durant cette période.

En plus des élèves déjà inscrits, plusieurs karatékas se sont ajoutés lors de la période d’inscription.

De plus, au cours de la saison, six élèves ont pris part à une compétition amicale à Montréal. « L’expérience a été grandiose et les élèves étaient bien fiers de présenter leurs médailles aux autres jeunes », souligne Marie-Eve Frappier, copropriétaire de SME Karaté Windsor.

D’ailleurs, si la tendance se maintient, une équipe de compétition pourrait voir le jour sous peu.

« Nous tenons à remercier les élèves pour leur soutien, leur présence court après cours ainsi que leur confiance dans ce projet. Il ne faut pas négliger la collaboration des parents sans quoi les jeunes ne pourraient pas venir s’entraîner. Le covoiturage et la belle communication de tout fait que peu d’élèves sont absents », insiste Steve Morin, copropriétaire de SME Karaté Windsor.

Steve Morin et Marie-Eve Frappier ont remis aux Chevalier de Colomb un chèque de 1200 $ pour la guignolée. Des chèques-cadeaux pour de nouveaux élèves ainsi que trois tirages parmi les anciens élèves seront remis pour la session d’hiver grâce aux Chevaliers.