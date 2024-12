Les efforts du Nitro de Windsor sont récompensés

Windsor — Les joueurs de soccer du Nitro de Windsor ont bien terminé la saison en remportant de nombreux prix lors du gala annuel de Soccer Estrie tenu dernièrement au Centennial de Lennoxville.

Il faut dire qu’une équipe s’est particulièrement démarquée. D’ailleurs, le U16F a obtenu le titre d’équipe par excellence lors du gala de Soccer Estrie. Justine Picard a été couronnée récipiendaire de deux prix individuels, dont le prix de l’année comme joueuse sur la scène régionale.

« C’est une belle année pour le Nitro de Windsor, particulièrement pour l’équipe féminine U16 qui a remporté la coupe des Grands A sur la scène provinciale. Avec cette équipe, nous nous sommes rendus le plus loin que nous pouvions. D’ailleurs, l’entraîneur Carl Pearson du U16F a aussi gagné les grands honneurs dans sa catégorie. Justine Picard est un véritable pilier pour l’équipe », souligne Alexandra Lavoie, directrice technique du Nitro de Windsor et entraîneur adjointe du U16F.

Par ailleurs, le président de l’organisation, Martin Tremblay, a mérité le prix personnalité de l’année. L’an dernier, il a eu l’idée de développer le projet des caméras corporelles pour les arbitres. Son projet a suscité l’intérêt et a fait rayonner le club d’un bout à l’autre du Canada, et même de l’autre côté de l’Atlantique. D’autres associations sportives s’intéressent au projet et souhaitent s’inspirer de ce qui est né à Windsor.

« C’est pour la sécurité de nos arbitres et pour diminuer le nombre d’incidents malheureux sur le terrain. Ainsi, le sentiment de sécurité a augmenté. C’est une bonne chose parce que nous avons de la difficulté à retenir nos arbitres », soutient Mme Lavoie.

Martin Tremblay est associé au Nitro depuis maintenant trois ans. « Il ne cesse de négocier avec les autorités municipales pour tenter de les convaincre d’améliorer la qualité des installations pour les jeunes », ajoute-t-elle.

Chez les arbitres (espoir), c’est Jenny Lafrenière qui a remporté les grands honneurs.