Le Desjardins – Wild demeure au premier rang

Windsor – Le Desjardins — Wild de Windsor est impliqué dans une excitante et importante course aux positions 2 à 6 du classement de la Ligue régionale de hockey. Les Windsorois et les Cobras de Princeville sont à égalité avec 14 points au deuxième rang. Les formations de Coaticook et de Lac-Mégantic suivent avec 12 points et nos adversaires de ...