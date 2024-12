Le 60e tournoi Mousquiri aura lieu du 3 au 16 février

Richmond — Du 3 au 16 février 2025, le tournoi national M-11-Mousquiri vivra un moment historique alors qu’il présentera sa 60e édition à l’aréna Paul-Émile Lefebvre de Richmond.

Que de chemin parcouru depuis l’organisation du premier tournoi régional « Mosquito » en mars 1964, alors qu’un total de 13 équipes avaient pris part à la compétition. Ce tournoi, qui a, tout au long de son histoire, accueilli des jeunes de 9 à 11 ans, a vu le jour grâce aux efforts d’un groupe de bénévoles de l’association sportive de Richmond.

Parmi ces bénévoles-fondateurs, on retrouvait les Roger Martel, Paul-Emile Lefebvre, Albert Dunn, Jean Dion ainsi que les Oscar Thibault, Lloyd Tibbits, Charles Gendreau, Arthur St-Sauveur, Jean Beaudoin, et Gérard « Ti-Noir » Martel.

Signalons que, depuis le début du tournoi en 1964, c’est un grand total de 4152 rencontres qui ont eu lieu à l’aréna de Richmond. Plus de 2627 équipes ont participé au tournoi, dont un nombre record de 80 en 1982. Il a aussi accueilli au fil des ans, plus de 20 000 jeunes joueurs, dont plusieurs sont devenus plus tard des vedettes dans les rangs professionnels.

On n’a qu’à penser aux Sylvain Lefebvre, Marc Fortier, Sean McKenna, Gilles Hamel, Yannick Perreault, Alan Haworth, Vincent Damphousse, Luc Robitaille, Patrice Brisebois, Martin Brodeur, Patrick Roy, Félix Potvin, Stéphane Robidas, Pierre-Marc Bouchard, Patrice Bergeron, Marc-André Fleury, Antoine Vermette, Pascal Dupuis, Mathieu Perreault, David Perron, Sarah Vaillancourt, Anthony Beauvillier, Philipe Danault ainsi que plusieurs autres, dont notre dernier en lice, Joshua Roy, lesquels ont réalisé leurs premières compétitions sur la glace de Richmond.

Cette année, 47 équipes se feront la lutte dans les cinq classes au programme, soient les classes AA, BB, A, B et C. La ville hôtesse du tournoi sera représentée par trois équipes dans les classes A, B et C sous l’appellation, « Desjardins Wild » de Richmond-Windsor, lesquelles ont excellé l’an dernier en remportant les titres dans les classes A et B.

Les équipes participantes proviendront de différents coins du Québec et à nouveau, cette année des équipes américaines seront de la compétition. Mentionnons qu’au fil des ans, le comité organisateur a accueilli des équipes en provenance du Michigan, du Wisconsin, de l’état de New York, du Massachusetts, du Rhode Island, de la Pennsylvanie, du Vermont, du New Hampshire et même de la Californie !

À souligner que l’entrée sera gratuite pour tous lors des 13 journées de compétition et les différentes finales seront disputées les deux dimanches du tournoi, soient les 9 et 16 février.

Le comité organisateur du tournoi est à nouveau sous la présidence de Jocelyne Morel et elle peut compter sur l’appui de plus d’une centaine de bénévoles pour assurer la bonne marche du tournoi. Les autres membres sont Pyer-Lyne Deslauriers, Jean-Pierre Flamand, Annie Daigle, Mélanie Charest, Jonathan Fontaine, Gabriel Lyster, Pascal Fontaine, Mélanie Jeanson et Guy Marchand, entre autres.

Texte par Guy Marchand.