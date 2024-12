Le Nordik Blades passe le cap de la mi-saison en 8e position

Val-des-Sources— Nous voilà déjà rendus en décembre, et donc à quelques semaines de Noël, ce qui veut dire que le Nordik Blades et la totalité des formations senior A de la ligue régionale de hockey, ont maintenant complété leur première moitié de saison.

Après un début de campagne fort prometteur avec deux victoires à leurs trois premières sorties, les hommes de l’entraineur-chef Richard Gravel ont connu un passage à vide à partir de la mi-octobre, et ce, malgré le fait qu’ils se soient bien battus et aient vendu chèrement leur peau face à des équipes positionnées devant eux au classement.

La plus récente victoire des « Ours polaires » de Val-des-Sources remonte au vendredi 15 novembre dernier, où le Nordik Blades à profité de la visite des Lumberjacks d’East-Angus à l’aréna Connie-Dion pour freiner à six sa série de défaites en l’emportant de manière convaincante par la marque de 9 à 1.

Plusieurs joueurs se sont d’ailleurs signalés au cours de cette rencontre et, parmi eux, mentionnons notamment le tour du chapeau d’Anthony Johnson de même que les quatre mentions d’assistances récoltées par l’attaquant Vincent Cloutier. L’équipe a par la suite baissé pavillon devant ses partisans la semaine suivante, en étant défait 5 à 1 par le Sauro de Lac-Mégantic. C’est donc dire que Val-des-Sources présente un dossier de trois victoires et huit défaites, pour six points après 11 matchs jusqu’ici cette saison.

Au moment d’écrire ces lignes, ce bilan lui conférait la huitième position au classement général.

Après un week-end de repos, les 29 et 30 novembre, où l’équipe cédait la surface glacée au traditionnel et populaire tournoi intermédiaire, les porte-couleurs du fabricant de lames de déneigement valsourcien, reprendront le collier ce vendredi 6 décembre en rendant visite au Constructions Côté de Louiseville, la rencontre est prévue pour 20 h 30. L’équipe poursuivra son périple sur la route les 13 et 14 décembre prochain en affrontant successivement le JB de Daveluyville le vendredi et East-Angus le lendemain.

C’est donc dire que le « Blades » dispose d’encore neuf rencontres pour tenter d’améliorer son sort pour les séries. Force est d’admettre que, si l’équipe parvint à engranger quelques victoires de suite, tout pourrait encore s’avérer possible dans une mission de remonter en milieu de peloton.