Le Nordik Blades conclut son mois d’octobre avec une difficile série de revers

Val-des-Sources— Après un début de campagne prometteur où l’équipe enregistra deux victoires à ses trois premiers matchs, force est d’admettre que le Nordik Blades passa par des moments un peu plus difficiles par la suite, alors que la formation compléta le mois d’octobre avec trois défaites consécutives et un maigre taux d’à peine 1,33 but par match au cours de cette période.

Il ne fait aucun doute que si les hommes de l’entraineur-chef Richard Gravel désirent connaître du succès et ainsi renouer avec la victoire, il faudra absolument trouver une manière d’augmenter la moyenne de buts marqués. Au moment d’écrire ces lignes, aucun marqueur du Blades n’avait plus de deux filets à sa fiche personnelle. Les trois meilleurs pointeurs de l’équipe à ce stade étaient : Vincent Cloutier, (2,3) 5 points, Vincent Ethier (2,2) 4 points et Charles Veilleux (0,3) 3 points.

Fort d’un bilan de deux victoires, contre quatre revers en six sorties, le Nordik Blades se retrouvait campé au septième échelon du classement, à trois points de la sixième position et un maigre seulement en avance sur le Construction Côté en huitième place.

C’est donc dire qu’avec déjà plus du quart de la saison de disputé, le Nordik Blades de Val-des-Sources se doit de se regrouper en défense et bien entendu se ressaisir en attaque pour espérer se hisser au cœur du milieu de peloton.

Ceci dit, le mois de novembre ne s’annonce toutefois pas de tout repos, alors qu’après avoir affronté le Dynamik Service Agricole sur la route vendredi dernier, les porte-couleurs de l’ancienne ville minière devront se mesurer au Desjardins-Wild à Windsor le 8 novembre prochain, avant d’accueillir Saint-Cyrille à l’aréna Connie-Dion dès le lendemain soir à 19 h 30. Viendront ensuite deux autres affrontements à domicile, le premier face à East-Angus, le 15 de même que face au Sauro de Lac-Mégantic sept jours plus tard.