Le Wild accueille gratuitement les joueurs du hockey mineur de Windsor - Richmond

Windsor — L’admission aux matchs locaux de la saison régulière du Desjardins - Wild est maintenant gratuite pour les joueurs du hockey mineur de Windsor-Richmond.

Il y a une seule condition pour être admis gratuitement aux matchs de Desjardins - Wild : les jeunes doivent porter leur chandail de match du Desjardins - Wild de Windsor et Richmond.

« Avant le changement de ligue, c’était plus serré d’un point de vue monétaire. Il y avait beaucoup d’argent lié à la présence des joueurs. Ce n’est plus le cas dans la ligue actuelle. Maintenant, puisqu’il y a plus de commanditaires qui nous appuient, le stress financier est moins présent. Nous pouvons donc appliquer une telle mesure. Et c’est une très bonne nouvelle », lance, d’entrée de jeu, Patrick Lefebvre, président de la formation du Desjardins - Wild.

Avant tout, la direction de l’équipe souhaite ainsi développer un sentiment d’appartenance chez les partisans du Desjardins - Wild.

« Nous voulons vraiment créer un sentiment d’appartenance le plus fort possible. C’est vraiment ça la raison principale de cette nouvelle mesure. À Coaticook, tout comme à Lac-Mégantic, ça fait longtemps qu’ils appliquent cette façon de faire. De voir les enfants avec leur chandail partout dans les estrades, ça crée quelque chose d’additionnel, autant pour nos joueurs que pour les amateurs présents aux matchs », insiste le président du Desjardins - Wild.

« La paye des joueurs, poursuit-il, c’est d’avoir des spectateurs dans les estrades. Plus il y a de gens présents, mieux c’est pour le spectacle. Nous voulons vraiment lier notre organisation avec le hockey mineur. Dans ce sens, cette mesure nous permet d’atteindre notre objectif. Nous voulons une synergie entre les deux organisations. »

Par ailleurs, l’organisation désire mentionner qu’elle tiendra une grande journée du hockey mineur et scolaire régional plus tard dans la saison alors que ce privilège sera accordé à tous les joueurs et à toutes les joueuses des organisations reconnues autant dans la municipalité qu’en région.

« Cette année, ce sera le dimanche 19 janvier contre Coaticook. Lors de cette journée, ce sera gratuit pour tous les jeunes de la région qui porteront leur chandail de match. »

« Et nous visons le championnat. Nous nous mettons beaucoup de pression. La saison est longue. L’an dernier, nous avons regardé un peu trop loin et on s’est fait jouer le tour avant l’arrivée au championnat. Cette année, nous voulons placer un pas à la fois, tranquillement, mais sûrement, au lieu de regarder trop en avant pour voir ce qu’il va se passer. Il ne faut pas prendre le défi devant soi à la légère. C’est ce qui est arrivé l’année passée », termine M. Lefebvre.