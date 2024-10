Un visage positif, malgré un début de saison en deux temps

Val-des-Sources — La saison n’est vielle que de quelques semaines dans la LRH et déjà il nous est possible de jeter un regard objectif sur certaines formations du circuit. C’est notamment le cas du Nordik Blades de Val-des-Sources qui affiche un début de saison en deux temps.

En effet après avoir vu le Dynamik Service agricole de Coaticook venir gâcher la magie du match d’ouverture à l’Aréna Connie-Dion en l’emportant par la marque de 9 à 0, les hommes de Richard Gravel se sont repris de belle façon la semaine suivante en renversant le DLC de La Guadeloupe venue les visiter, à l’aide d’un gain de 6 à 3.

Si les statistiques rapportent une domination quasi complète de l’adversaire lors du premier match, les chiffres sont beaucoup plus encourageants lors du deuxième duel de l’équipe valsourcienne.

En effet, bien que le DLC aura présenté un bilan de tirs au but similaires au Nordik Blades, il est important de mentionner que les favoris de la foule auront fait preuve de beaucoup de caractère en échangeant l’avance avec leur adversaire en première, avant de fermer la porte en défensive et de poursuivre avec une séquence de deux filets de plus en période médiane et deux autres au dernier tiers pour finalement mettre le match hors de portée de La Guadeloupe.

Il est vrai que l’échantillon est bien mince pour le moment, mais si on insère le travail qui a été accompli en joutes hors concours, il devient de plus en plus probant de croire que l’équipe pourrait ajouter quelques victoires de plus à sa fiche cette saison et lutter plus farouchement pour une place en milieu de peloton.

Une amélioration plus que notable si l’on considère que l’équipe a conclu la dernière campagne avec quatre maigres victoires contre 14 défaites et deux autres en bris d’égalité.

Quoi qu’il en soit le travail effectué par la direction du Nordik Blades de Val-des-Sources tant sur la glace qu’en dehors de celle-ci, laisse assurément entrevoir le visage d’une organisation bien aiguillée et encore mieux outillée pour faire la lutte aux autres formations de la ligue régionale de hockey.