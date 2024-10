La nageuse Marie-Laurence Lortie grimpe deux fois sur le podium en Europe

Kingsey Falls - Forte d’une année de retour à la compétition fébrile en émotions où son niveau de performance s’est révélé être toujours digne de mention, comme en témoigne sa cinquième place acquise à la plus récente traversée du lac Saint-Jean, la nageuse originaire de Kingsey Falls, Marie-Laurence Lortie a en quelque sorte poursuivie sur sa lancée lors d’un faste passage en Europe.

En effet, fraîchement débarquée d’un voyage de compétitions l’ayant menée sur le « vieux continent », l’athlète âgée de 29 ans dresse un bilan plus que positif de son expérience, alors que celle-ci a notamment mis la main sur un premier titre à l’international.

Ayant pris part à deux marathons en eau libre au cours de son périple, la nageuse s’est entre autres vu déclarer gagnante de sa catégorie à la traversée du lac Ijsselmeer aux Pays-Bas, alors que la compétition fut interrompue par les officiels au moment où Marie-Laurence était en tête chez les femmes.

« La compétition a été arrêtée aux trois quarts de l’épreuve par les officiels à cause de ce qu’ils qualifiaient de condition dangereuse. C’est vrai qu’il y avait du vent et de bonnes grosses vagues. En ce qui me concerne, je m’amusais et nous aurions pu terminer la course, mais il parait que le pire s’en venait alors qu’ils n’ont pas pris de chance. », a-t-elle mentionné.

Prenant bien soin de relativiser sa victoire, Mlle Lortie s’est ensuite dirigée vers l’Italie, afin de prendre part le 7 septembre dernier à la 59e édition de la prestigieuse traversée Capri-Naples, un ultramarathon de 36 km en eau libre qui se classe avantageusement dans la même lignée que celle de la traversée du lac St-Jean. Bien qu’elle fut en mesure de compléter l’épreuve en troisième place avec un chrono de 8h28minutes et 29 secondes, il appert tout de même que la mer méditerranéenne aura apporté son lot de contraintes à la nageuse.

« Les quatre premières heures se sont super bien passées et je nageais en me sentant forte, mais l’eau salée qu’on a parfois dans la bouche en respirant m’a probablement donné la nausée et j’ai commencé à vomir de façon régulière. J’avais beau essayer de boire, le Gatorade et même l’eau ressortaient. En plus l’eau était chaude et il faisait 35 degrés cette journée-là. J’ai fini déshydratée et en plus de temps que prévu, mais j’ai touché la plaque. Dans ces conditions je ne peux qu’être satisfaite du résultat, mais je constate surtout que je préfère de loin l’eau douce et froide ! », de mentionner Marie-Laurence.

C’est donc dire que ce qui se voulait au départ d’une remise en forme afin de pouvoir compléter une ultime Traversée internationale du lac St-Jean, aura finalement surpassé les attentes avec ces deux derniers podiums acquis en Europe. Toutefois, comme soulevé au cours des derniers mois, Marie-Laurence Lortie réitère son intention de s’accorder une pause avant de se prononcer sur la suite de sa carrière sportive.

« Mon chum et mon employeur sont très conciliants, mais l’entraînement nécessaire est énorme juste pour maintenir ce niveau. », de conclure l’athlète centricoise.