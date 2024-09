Place aux choses sérieuses pour le Nordik Blades

Val-des-Sources — Voilà, le moment est maintenant arrivé pour le Nordik Blades de Val-des-Sources et ses rivaux de la LRH d’entreprendre une nouvelle saison de hockey senior, et ce, assurément au plus grand plaisir des amateurs de la région.

Ainsi, la fiche préparatoire est à oublier afin de faire place au calendrier régulier comprenant 20 rencontres à l’horaire. À l’instar de l’ensemble des équipes du circuit, Val-des-Sources ouvrira sa saison ce vendredi 27 septembre, en recevant la visite du Dynamik Service Agricole de Coaticook, formation contre laquelle les hommes de l’entraineur-chef Richard Gravel, avaient baissé pavillon de façon très honorable le 14 septembre dernier avec un revers de 4 à 2 à l’entrainement.

La question qui se pose maintenant, c’est quel sera le visage du Nordik Blades en 2024-2025 ? Si le temps peut bien évidemment venir éclaircir cette interrogation, il n’en demeure tout de même pas moins que la direction de l’équipe a posé des gestes concrets durant l’entre-saison afin d’ajouter des atouts importants à la formation dans le but certes, de consolider son identité d’équipe engagée, travaillante et de caractère.

Après avoir terminé en neuvième et avant-dernière place au classement général l’an dernier, forts d’une fiche de quatre victoires, 14 défaites et deux défaites en bris d’égalité, tous les espoirs sont aujourd’hui permis pour le Blades de « VDS » qui devrait être en mesure de tirer son épingle du jeu de belle manière cette saison et peut-être même se permettre de grimper de quelques échelons au classement de la LRH.

C’est donc un rendez-vous auquel la direction et les joueurs convient la population ce vendredi 27 septembre à l’aréna Connie-Dion de Val-des-Sources où la formation croisera officiellement le fer avec l’ex-capitaine « Compy » et sa bande, à compter de 20 h 30.