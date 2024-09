Suivi de la seconde semaine d’activité dans la ligue commerciale CGW

Windsor - Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours et cet adage s’applique pour le moins parfaitement avec la situation que les équipes de la ligue commerciale CGW ont vécue lors de la seconde semaine d’activité le 15 septembre dernier, elles qui disputent leurs programmes de hockey senior chaque dimanche soir sur la surface glacée du Centre J. A. Lemay de Windsor.

En effet, après avoir vu des écarts importants au niveau des pointages en lever de rideau de la saison, on peut dire que la parité est rapidement revenue, alors que les deux parties se sont soldées avec la différence de deux buts ou moins.

Tout d’abord, Jean-François Dutilly (un but et deux passes), Gabriel Morneau (1,1) et Isaac Langlois (1,1) auront contribué à aider le Bar Val-Joli à prendre la mesure du St-Gab’s/Plomberie C. Auger par la marque de 5 à 4. Dans le duel de 19 h 30, malgré une belle poussée au dernier tiers, les joueurs du Promutuel/Construitech ont vu le GMCA se sauver avec un gain au compte de 6 à 4.

Michael Couture et Philippe Bergeron, avec deux buts et une passe chacun, se seront particulièrement démarqués du côté des vainqueurs, alors que Brandon Tracy et Michael Morneau auront été les meilleurs à l’attaque pour le Promutuel/Construitech.