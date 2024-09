Le Desjardins — Wild vise le championnat !

Windsor — Le Desjardins — Wild entreprendra sa nouvelle saison le 27 septembre à domicile contre le Sauro de Lac-Mégantic. Et l’entraîneur-chef Denis Roy est catégorique : il vise le championnat de la Ligue régionale de hockey, rien de moins…

« C’est le championnat que je veux. Je vais me présenter avec une grosse formation à l’attaque qui va sans doute s’améliorer défensivement. Pour les joueurs, ça fait deux ans qu’ils passent très près de gagner les grands honneurs. Nous allons là pour le championnat », soutient l’entraîneur-chef du Desjardins — Wild.

Cette année, en ayant une formation réputée pour son offensive, l’objectif sera de « raffermir » la défensive.

« Depuis deux ans, nous possédons une équipe très offensive. Je suis un gardien de but de formation. Naturellement, je m’organise pour que l’équipe adverse ait le moins de chance possible de marquer. Avec une équipe offensive, on a tendance à prendre plus de chances et à ouvrir plus le jeu. Le défi sera donc de resserrer quelque peu la défensive », souligne l’entraîneur-chef quelques jours avant le début de la saison régulière.

« Il faut que les joueurs soient conscients qu’il existe trois zones sur la patinoire. Si un joueur n’est pas visible dans ces trois zones, c’est qu’il ne fait pas sa job. En revanche, lorsqu’un joueur est partout sur la patinoire, c’est excellent. Je prône l’intensité et l’effort », de dire l’entraîneur, un enseignant de carrière en éducation physique.

Il avoue qu’il vit actuellement une période d’acclimatation avec les joueurs de son équipe. « Je viens d’arriver ; ce n’est pas toujours évident. Les joueurs me connaissent un petit peu parce que j’ai coaché dans cette ligue. Ils savent à quoi s’en tenir. Il faut que j’apprenne à les connaître. Maintenant, l’aspect psychologique entre en ligne de compte. Aujourd’hui, tout doit de faire intelligemment. Les joueurs méritent d’être écoutés. Les trois entraîneurs n’ont pas la science infuse », insiste-t-il.

Selon lui, d’un point de vue individuel, il faudra surveiller le retour d’Éric Meunier et de Jean-Christophe Gauthier. « Il y aura aussi l’arrivée de Jean-François Plante. On se retrouve donc avec deux grosses lignes offensives. Par rapport à certaines équipes, nous aurons l’avantage de pouvoir compter sur quatre lignes offensives qui peuvent s’imposer. Toutes les lignes d’attaque seront dangereuses », affirme M. Roy.

Il prévoit qu’il y aura une grande parité au sein de la Ligue. « Cet hiver, il n’y aura pas de petites promenades dans le parc. Il faudra se présenter à tous les matchs. Beaucoup de formations se sont améliorées. Il va y avoir de bons spectacles un peu partout dans la Ligue », termine l’entraîneur-chef.