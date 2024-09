Nordik Blades : départ du capitaine et dernière étape du calendrier préparatoire

Val-des-Sources - Les équipes de la ligue régionale de hockey (LRH) en sont déjà à la fin de leurs expériences en marge de l’ouverture de la saison qui se tiendra le vendredi 27 septembre prochain.

C’est donc dire qu’il ne reste aux bas mots, que deux rencontres au Nordik Blades de Val-des-Sources afin de peaufiner son jeu et être fin prêt à recevoir la visite de leur ancien capitaine, Antony Compagnat et du Dynamik Service Agricole de Coaticook en lever de rideau de la campagne 2024-2025. En effet rappelons que Le « Blades » à transigé avec ses homologues de Coaticook le 6 septembre dernier envoyant Capitaine « Compy » au Dynamik en retour des services du défenseur Frédérick Richard et de l’attaquant William Pilon.

D’ici là, Val-des-Sources et les Lumberjacks d’East-Angus se disputeront une série aller-retour en moins de 24 heures, alors que les hommes de l’entraineur-chef Richard Gravel se feront les hôtes du premier duel ce vendredi à 20 h 30 à l’aréna Connie-Dion, avant de prendre la route et de rendre la pareille aux Lumberjacks le samedi à la même heure.

Voilà donc un dernier test fort important pour le Nordik Blades qui voudra assurément profiter de ces rencontres pour bâtir en confiance et débuter l’année en force devant ses partisans la semaine suivante.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer, car un vent nouveau semble souffler sur l’équipe cette année et par conséquent il risque de faire chaud sur la banquise des « ours polaires » de Val-des-Sources lors de cette saison 2024-2025.