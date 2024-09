Windsor — Les soirées du dimanche vibrent de nouveau au rythme du hockey de la populaire ligue commerciale de hockey senior qui a repris ses activités au centre J.A Lemay de Windsor le 8 septembre dernier.

Toujours composée des formations du Bar Val-Joli, le GMCA, le Promutuel/Construitech et du St-Gab’s/Plomberie C. Auger, la ligue commerciale disputera de nouveau l’ensemble de son programme 2024-2025 avec des parties à 18 h et 19 h 30. Ainsi, la première semaine d’activité aura certainement permis à plusieurs de chasser un peu la « rouille du début de saison » comme le veut l’expression consacrée, alors que les pointages se sont avérés pour le moins à sens unique dans chacun des duels de la soirée.

Tout d’abord, le GMCA a pris la mesure du Bar Val-Joli par la marque de 10 à 1, Jason Bachand et Michael Couture se seront particulièrement illustrés au cours de ce match, alors que le premier inscrivit quatre buts et deux passes, tandis que son coéquipier marqua pour sa part deux filets en plus d’ajouter quatre passes pour six points également. La deuxième partie de la soirée, qui opposait le Promutuel/Construitech à la formation du St-Gab’s/Plomberie C. Auger, n’aura guère été bien différente, alors que Promutuel s’est imposé par la marque de 11 à 2.

Philippe Dubois avec cinq buts, Matthieu Corriveau (un but et cinq passes) et Sébastien Dubois (trois buts) auront notamment mené l’attaque des vainqueurs lors de ce match. Fort est à parier que la situation ne tardera pas à se stabiliser au cours des prochaines semaines, alors que la ligue dispose d’une belle parité et que les joutes sont toujours très âprement disputées.

C’est donc avec grand plaisir que le journal Actualités-l’étincelle couvrira pour vous toute l’action de la prochaine saison au sein de la ligue commerciale CGW de Windsor.