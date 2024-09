Le calendrier préparatoire bat son plein dans la Ligue régionale de hockey

Val-des-Sources — La saison de hockey senior s’amorcera officiellement sous peu dans la région alors que la LRH ouvrira sa prochaine campagne le vendredi 27 septembre prochain.

D’ici cette date tant attendue, les 10 équipes membres du circuit en sont présentement à compléter leur formation respective et tenter de peaufiner leur jeu d’ensemble lors de matchs préparatoires.

C’est notamment le cas du Nordik Blades de Val-des-Sources qui était en action vendredi soir dernier du côté du Centre J.A Lemay, alors que ces derniers faisaient face à ses rivaux de toujours, le Desjardins-Wild de Windsor.

Si le Wild poursuit l’entraînement cette semaine avec un arrêt à Coaticook ce vendredi 13 septembre, l’équipe reviendra sur sa patinoire dès le lendemain face à la nouvelle formation des Cobras de Princeville (anciennement les Cougars de Warwick).

Le Nordik Blades recevra quant à lui la visite du Dynamik de Coaticook à l’Aréna Connie-Dion le 14 septembre, à compter de 19 h 30.

À noter que les équipes auront disputé un total de quatre parties hors concours chacune lors de leur programme préparatoire, alors que 20 parties figureront à l’horaire du calendrier régulier 2024-2025 des formations de la LRH.

Voilà donc une période qui s’avérera cruciale pour les nouveaux entraineurs-chefs des équipes présentes sur le territoire du journal Actualités-l’Étincelle, messieurs Richard Gravel (Val-des-Sources) et Denis Roy (Desjardins-Wild), alors que les deux pilotes ne disposeront que de très peu de temps afin de se familiariser avec leurs joueurs respectifs et tenter d’implanter le plus rapidement possible leur vision du jeu sur la patinoire.